Как бастуют рабочие на БЕЛАЗе. Фото

Работники БЕЛАЗа вышли на протест. Они требуют показать результаты голосования по Жодино, провести честные выборы и вывести ОМОН из города. Люди возмущены тем, что автобусы БЕЛАЗа выделялись милиции для задерживания протестующих, передаёт TUT. BY.

Работники БЕЛАЗа 13 августа в 12 часов вышли к центральной проходной, поговорить с ними пришло руководство города и предприятия. — Сейчас как раз собираемся переговариваться с руководством. Мы вышли к центральной проходной и требуем честных выборов. Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить, — сообщил работник БЕЛАЗа.



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Несколько сотен рабочих БелАЗа приостановили работу и вышли к прессовому цеху. К заводу также пришли жители Жодино, кричат: «Власть с народом!», «БЕЛАЗ, спасибо». Через дорогу люди выстраиваются в цепь, и автомобилисты сигналят. Милиции на месте сбора людей не видно.

— На заводе настроения протестные, люди не согласны с результатами выборов. Завод работает, потому что нам нужно кормить свои семьи, но если ничего не изменится, нужно бастовать.

Наш корреспондент находится на территории завода. Здесь присутствует руководство города и предприятия. Люди возмущены тем, что автобусы БЕЛАЗа выделялись милиции для задерживания протестующих.

— Какое вы имеете право выделять наши автобусы?! Мы не чувствуем себя в безопасности. На что идут наши налоги? На то, чтобы нас и наших детей избивали? — говорят рабочие.



Руководство завода просит их разойтись, говорят, что обеденный перерыв уже закончился.

— Моя задача, чтобы вы все получили зарплату, — обратился к рабочим один из руководителей.

На это ему ответили: «Зачем нам зарплата, если мы будем избиты».



Основное требование рабочих — чтобы из города убрали ОМОН. Они сказали руководству города, что не разойдутся, пока их требование не выполнят. Сотрудники предприятия кричат, чтобы руководитель звонил начальнику Жодинской милиции.

— Люди возмущены тем, что 9-го, 10-го, 11-го числа спецназ и ОМОН задерживали мирных граждан, которые просто возвращались с работы. Среди них были и рабочие БЕЛАЗа. Парень шёл со второй смены, его скрутили четыре спецназовца, избили. Где он сейчас, мы не знаем: задержан или в больнице, — говорит рабочий.

Его коллега добавляет:

— В Жодино нет ОМОНа, мы не знаем, откуда их прислали. На моих глазах задержали человека, который просто гулял в парке. Людей выдёргивали из машин на заправках. Спецназ дежурит даже в парках. Мы хотим спокойно гулять по городу, не бояться за себя и детей. Они задерживают мирных людей.

И. о. гендиректора БЕЛАЗа Олег Степук сообщил TUT. BY, что, по его данным, только два сотрудника БЕЛАЗа задержаны, они сейчас пытаются узнать, где эти люди и в каком они состоянии. Также гендиректор заявил, что в милицию отправлено письмо от завода, что готовы взять задержанных на поруки, чтобы их отпустили. Сами рабочие говорят, что задержано гораздо больше, называют и другие фамилии.

И. о. гендиректора в разговоре с корреспондентом TUT. BY сказал, что будет бороться за каждого рабочего и не допустит увольнения по политическим мотивам. «Мы услышали людей, готовы вести переговоры с властью и просим людей вернуться на их рабочие места». Люди кричат: «У вас три часа!».

Несколько десятков рабочих вернулись в цеха, но всё больше людей собирается за проходной БЕЛАЗа — уже несколько сотен. Мэр города в разговоре с корреспондентом TUT. BY заверил: он гарантирует, что рабочих БЕЛАЗа, которые вышли выразить своё мнение, не задержат ни на территории завода, ни когда они будут возвращаться домой. На вопрос, могут ли из города убрать ОМОН, глава Жодино заявил, что сегодня же будет встречаться с начальником милиции просить об этом.

— Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города.

Во время разговора с рабочими главе города позвонили и передали, что ОМОН готовы вывести из Жодино, если не будет угрозы захвата административных зданий. «В таком случае ОМОН покинет город через 10 минут», — сказал глава города. По его мнению, когда у здания исполкома собралось около 1200 человек, была угроза захвата исполкома. «Люди мирно вышли, разве они что-то разбили, что-то поломали?» — кричали рабочие. «Нет, — ответил мэр. — Но угроза захвата здания была. Это спланированное действие».

