Вступительная кампания в Беларуси-2020. В какие белорусские филиалы российских вузов можно поступить в августе

Если вам не удалось поступить на бесплатное место в университет, то у вас есть два варианта. Первый — подождать информацию о допнаборе на бюджет. Второй — податься на платное. В большинстве вузов документы на эту форму обучения принимают по 15 августа. Зачисление — по 17 августа.
Всего в вузы в этом году планируют набрать порядка 55 тысяч человек, около половины — 27 тысяч — на бюджетные места.
При поступлении в белорусские филиалы российских вузов не нужно предоставлять результаты ЦТ. И сроки приёма документов другие.Например, в филиале РГСУ в Минске приём документов идёт с 30 марта до 22 сентября:• для очной и очно-заочной (вечерней) формы обучения — до 22 августа,
• для заочной — до 19 сентября,
• для магистратуры — до 22 сентября.Внутренние вступительные испытания пройдут для бакалавриата на очную, очно-заочную и заочную формы обучения с 24 по 26 августа. С 21 по 23 сентября возможность пройти испытания остаётся у бакалавров-заочников, а 23 сентября — у поступающих в магистратуру.Зачисление поступающих на очную и очно-заочную форму обучения — 31 августа, а на заочную форму и в магистратуру — 26 сентября.
Филиал Российского государственного социального университета в Минске
Филиал РГСУ в Минске — единственный вуз, созданный за счёт средств бюджета Союзного государства, предоставляет уникальную возможность белорусам поступить в высшее учебное заведение без учёта результатов централизованного тестирования.
У выпускников Филиала РГСУ (за 20 с лишним лет их уже больше 4700) — российские дипломы гособразца, которые признаются в Беларуси. А поскольку российские вузы больше 15 лет в Болонской системе, выпускники вуза нередко продолжают обучение в Европе.
РГСУ — участник рейтингов лучших университетов мира. Студентов здесь ориентируют на социальную активность и адаптацию к современным условиям рынка. Как и заложено в российских образовательных стандартах, по которым идут занятия, до 10% педагогов работают по профилю будущих выпускников — это действующие адвокаты, управленцы, психологи, медиаторы. 70% преподавателей филиала — кандидаты и доктора наук.
- Юриспруденция (Гражданско-правовая);
- Менеджмент (Управление маркетингом);
- Психология (Социальная психология);
- Конфликтология (Практическая конфликтология);
- Социальная работа (Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности).
- Менеджмент (Управление проектами в социокультурной сфере);
- Психология (Социальная психология).
Адрес: г. Минск, ул. Народная, 21.
Телефоны:
Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого
ГГТУ имени П.О. Сухого — это качественное высшее инженерное образование по таким направлениям, как автоматизация, машиностроение, энергетика.
Также в университете можно получить высшее образование без отрыва от производства. А по техническим и экономическим специальностям в 2020 году открыты новые специальности:
- промышленные роботы и робототехнические комплексы;
- конструирование и производство изделий из композиционных материалов.
Дневная форма получения образования: конкурс проводится по каждому факультету (общий конкурс по группам специальностей факультета).
Специальности
- Промышленная электроника;
- Информатика и технологии программирования;
- Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве;
- Информационные системы и технологии (в игровой индустрии);
- Автоматизированные электроприводы;
- Информационные технологии и управление в технических системах.
- Электроэнергетические системы и сети;
- Электроснабжение (по отраслям);
- Промышленная теплоэнергетика;
- Техническая эксплуатация энергооборудования организаций.
- Машины и технология обработки материалов давлением;
- Конструирование и производство изделий из композиционных материалов;
- Производство изделий на основе трёхмерных технологий;
- Проектирование и производство сельскохозяйственной техники;
- Металлургическое производство и материалообработка.
- Технология машиностроения;
- Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин;
- Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
- Автоматизация технологических процессов и производств;
- Промышленные роботы и робототехнические комплексы.
Гуманитарно-экономический факультет:
- Экономика и управление на предприятии;
- Маркетинг;
- Экономика и организация производства.
Заочная форма: конкурс проводится раздельно по каждой специальности.
Заочная форма с сокращенным сроком получения образования: конкурс проводится раздельно по каждой специальности. При поступлении абитуриенты сдают два профильных вступительных испытания в виде письменного экзамена.
ВАЖНО! Стоимость обучения не превышает среднюю для аналогичного направления в других вузах страны, но значительно ниже, чем в России. Полная стоимость образовательных услуг устанавливается на весь период обучения и изменяется только на официальный процент инфляции в Российской Федерации.
Те, кто приехал учиться из России, поступают по итогам ЕГЭ, а для белорусов результаты ЦТ не учитываются — ребята проходят внутренние вступительные испытания, похожие по форме проведения на то же тестирование, но в более спокойной обстановке. А в магистратуру на 2,5 года принимают абитуриентов с любым высшим образованием.
Топ 5 специальностей по проходным баллам на бюджет*
- 385 — «Международное право» (факультет международных отношений БГУ).
- 370 — «Стоматология» (стоматологический факультет БГМУ).
- 370 — «Романо-германская филология» (факультет иностранных языков Могилевского госуниверситета имени А. Кулешова).
- 364 — «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» (факультет информационных технологий и управления БГУИР).
- 358 — «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» (факультет международных бизнес-коммуникаций БГЭУ).
*По итогам кампании 2019 года
Автор: Сергей Трефилов. Фото: предоставлено рекламодателем, Алексей Булатов, Роман Игнатьев, Гали Рамиль
УНП 101 545 914
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.