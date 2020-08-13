Вступительная кампания в Беларуси-2020. В какие белорусские филиалы российских вузов можно поступить в августе

Если вам не удалось поступить на бесплатное место в университет, то у вас есть два варианта. Первый — подождать информацию о допнаборе на бюджет. Второй — податься на платное. В большинстве вузов документы на эту форму обучения принимают по 15 августа. Зачисление — по 17 августа.

Всего в вузы в этом году планируют набрать порядка 55 тысяч человек, около половины — 27 тысяч — на бюджетные места.

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При поступлении в белорусские филиалы российских вузов не нужно предоставлять результаты ЦТ. И сроки приёма документов другие. Например, в филиале РГСУ в Минске приём документов идёт с 30 марта до 22 сентября: • для очной и очно-заочной (вечерней) формы обучения — до 22 августа,

• для заочной — до 19 сентября,

• для магистратуры — до 22 сентября. Внутренние вступительные испытания пройдут для бакалавриата на очную, очно-заочную и заочную формы обучения с 24 по 26 августа. С 21 по 23 сентября возможность пройти испытания остаётся у бакалавров-заочников, а 23 сентября — у поступающих в магистратуру. Зачисление поступающих на очную и очно-заочную форму обучения — 31 августа, а на заочную форму и в магистратуру — 26 сентября.

Филиал Российского государственного социального университета в Минске Филиал РГСУ в Минске — единственный вуз, созданный за счёт средств бюджета Союзного государства, предоставляет уникальную возможность белорусам поступить в высшее учебное заведение без учёта результатов централизованного тестирования. У выпускников Филиала РГСУ (за 20 с лишним лет их уже больше 4700) — российские дипломы гособразца, которые признаются в Беларуси. А поскольку российские вузы больше 15 лет в Болонской системе, выпускники вуза нередко продолжают обучение в Европе. РГСУ — участник рейтингов лучших университетов мира. Студентов здесь ориентируют на социальную активность и адаптацию к современным условиям рынка. Как и заложено в российских образовательных стандартах, по которым идут занятия, до 10% педагогов работают по профилю будущих выпускников — это действующие адвокаты, управленцы, психологи, медиаторы. 70% преподавателей филиала — кандидаты и доктора наук. Сегодня в минском Филиале РГСУ более 1300 студентов готовят по следующим направлениям: Бакалавриат: Юриспруденция (Гражданско-правовая);

Менеджмент (Управление маркетингом);

Психология (Социальная психология);

Конфликтология (Практическая конфликтология);

Социальная работа (Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности). Магистратура: Менеджмент (Управление проектами в социокультурной сфере);

Психология (Социальная психология). Адрес: г. Минск, ул. Народная, 21. Телефоны: +375 (29) 500−83−99;

+375 (17) 295−55−92;

+375 (17) 295−59−81. e-mail: minsk@rgsu.net. Facebook — здесь. Instagram — здесь. Telegram — здесь.

Сайт — здесь.

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого

ГГТУ имени П.О. Сухого — это качественное высшее инженерное образование по таким направлениям, как автоматизация, машиностроение, энергетика. Университет готовит специалистов с высшим IT-образованием: программистов, гейм-дизайнеров, системных-инженеров и инженеров по информационным технологиям. ГГТУ имени П.О. Сухого — это современное экономическое образование и возможность стать маркетологом, менеджером или инженером-экономистом.

Также в университете можно получить высшее образование без отрыва от производства. А по техническим и экономическим специальностям в 2020 году открыты новые специальности: промышленные роботы и робототехнические комплексы;

конструирование и производство изделий из композиционных материалов. — это современное экономическое образование и возможность стать маркетологом, менеджером или инженером-экономистом.Также в университете можно получить высшее образование без отрыва от производства. А по техническим и экономическим специальностям в 2020 году открыты новые специальности: Дневная форма получения образования: конкурс проводится по каждому факультету (общий конкурс по группам специальностей факультета). Специальности Факультет автоматизированных и информационных систем: Промышленная электроника;

Информатика и технологии программирования;

Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве;

Информационные системы и технологии (в игровой индустрии);

Автоматизированные электроприводы;

Информационные технологии и управление в технических системах. Энергетический факультет: Электроэнергетические системы и сети;

Электроснабжение (по отраслям);

Промышленная теплоэнергетика;

Техническая эксплуатация энергооборудования организаций. Механико-технологический факультет: Машины и технология обработки материалов давлением;

Конструирование и производство изделий из композиционных материалов;

Производство изделий на основе трёхмерных технологий;

Проектирование и производство сельскохозяйственной техники;

Металлургическое производство и материалообработка. Машиностроительный факультет: Технология машиностроения;

Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин;

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;

Автоматизация технологических процессов и производств;

Промышленные роботы и робототехнические комплексы. Гуманитарно-экономический факультет: Экономика и управление на предприятии;

Маркетинг;

Экономика и организация производства. Заочная форма: конкурс проводится раздельно по каждой специальности. Заочная форма с сокращенным сроком получения образования: конкурс проводится раздельно по каждой специальности. При поступлении абитуриенты сдают два профильных вступительных испытания в виде письменного экзамена. Адрес: г. Гомель, проспект Октября, 48. Телефон: +375 232 21-42-77 . е-mail: prkom@gstu.by. «ВКонтакте» — здесь. Сайт — здесь.