Вступительная кампания в Беларуси-2020. В какие белорусские филиалы российских вузов можно поступить в августе

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Если вам не удалось поступить на бесплатное место в университет, то у вас есть два варианта. Первый — подождать информацию о допнаборе на бюджет. Второй — податься на платное. В большинстве вузов документы на эту форму обучения принимают по 15 августа. Зачисление — по 17 августа.

Вступительная кампания в Беларуси-2020. Этапы, сроки проведения и подача документов в вузы онлайнВсего в вузы в этом году планируют набрать порядка 55 тысяч человек, около половины — 27 тысяч — на бюджетные места.

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При поступлении в белорусские филиалы российских вузов не нужно предоставлять результаты ЦТ. И сроки приёма документов другие.
Например, в филиале РГСУ в Минске приём документов идёт с 30 марта до 22 сентября:
для очной и очно-заочной (вечерней) формы обучения — до 22 августа,
 для заочной — до 19 сентября,
• для магистратуры — до 22 сентября.
Внутренние вступительные испытания пройдут для бакалавриата на очную, очно-заочную и заочную формы обучения с 24 по 26 августа. С 21 по 23 сентября возможность пройти испытания остаётся у бакалавров-заочников, а 23 сентября — у поступающих в магистратуру.
Зачисление поступающих на очную и очно-заочную форму обучения — 31 августа, а на заочную форму и в магистратуру — 26 сентября.

Филиал Российского государственного социального университета в Минске

Вступительная кампания в Беларуси-2020. Этапы, сроки проведения и подача документов в вузы онлайн

Филиал РГСУ в Минске — единственный вуз, созданный за счёт средств бюджета Союзного государства, предоставляет уникальную возможность белорусам поступить в высшее учебное заведение без учёта результатов централизованного тестирования.

У выпускников Филиала РГСУ (за 20 с лишним лет их уже больше 4700) — российские дипломы гособразца, которые признаются в Беларуси. А поскольку российские вузы больше 15 лет в Болонской системе, выпускники вуза нередко продолжают обучение в Европе.

РГСУ — участник рейтингов лучших университетов мира. Студентов здесь ориентируют на социальную активность и адаптацию к современным условиям рынка. Как и заложено в российских образовательных стандартах, по которым идут занятия, до 10% педагогов работают по профилю будущих выпускников — это действующие адвокаты, управленцы, психологи, медиаторы. 70% преподавателей филиала — кандидаты и доктора наук.
Сегодня в минском Филиале РГСУ более 1300 студентов готовят по следующим направлениям:
Бакалавриат:
  • Юриспруденция (Гражданско-правовая);
  • Менеджмент (Управление маркетингом);
  • Психология (Социальная психология);
  • Конфликтология (Практическая конфликтология);
  • Социальная работа (Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности).
Магистратура:
  • Менеджмент (Управление проектами в социокультурной сфере);
  • Психология (Социальная психология).

Адрес: г. Минск, ул. Народная, 21.

Телефоны:

  • +375 (29) 500−83−99;
  • +375 (17) 295−55−92;
  • +375 (17) 295−59−81.
Facebook — здесь.
Instagram — здесь.
Telegram — здесь.
Сайт — здесь.

Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого

Вступительная кампания в Беларуси-2020. Этапы, сроки проведения и подача документов в вузы онлайнГГТУ имени П.О. Сухого — это качественное высшее инженерное образование по таким направлениям, как автоматизация, машиностроение, энергетика.

Университет готовит специалистов с высшим IT-образованием: программистов, гейм-дизайнеров, системных-инженеров и инженеров по информационным технологиям.
ГГТУ имени П.О. Сухого — это современное экономическое образование и возможность стать маркетологом, менеджером или инженером-экономистом.
Также в университете можно получить высшее образование без отрыва от производства. А по техническим и экономическим специальностям в 2020 году открыты новые специальности:

  • промышленные роботы и робототехнические комплексы;
  • конструирование и производство изделий из композиционных материалов.

Вступительная кампания в Беларуси-2020. Этапы, сроки проведения и подача документов в вузы онлайнДневная форма получения образования: конкурс проводится по каждому факультету (общий конкурс по группам специальностей факультета).

Специальности

Факультет автоматизированных и информационных систем:
  • Промышленная электроника;
  • Информатика и технологии программирования;
  • Информационные системы и технологии (в проектировании и производстве;
  • Информационные системы и технологии (в игровой индустрии);
  • Автоматизированные электроприводы;
  • Информационные технологии и управление в технических системах.
Энергетический факультет:
  • Электроэнергетические системы и сети;
  • Электроснабжение (по отраслям);
  • Промышленная теплоэнергетика;
  • Техническая эксплуатация энергооборудования организаций.
Механико-технологический факультет:
  • Машины и технология обработки материалов давлением;
  • Конструирование и производство изделий из композиционных материалов;
  • Производство изделий на основе трёхмерных технологий;
  • Проектирование и производство сельскохозяйственной техники;
  • Металлургическое производство и материалообработка.
Машиностроительный факультет:
  • Технология машиностроения;
  • Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин;
  • Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
  • Автоматизация технологических процессов и производств;
  • Промышленные роботы и робототехнические комплексы.

Гуманитарно-экономический факультет:

  • Экономика и управление на предприятии;
  • Маркетинг;
  • Экономика и организация производства.

Заочная форма: конкурс проводится раздельно по каждой специальности.

Заочная форма с сокращенным сроком получения образования: конкурс проводится раздельно по каждой специальности. При поступлении абитуриенты сдают два профильных вступительных испытания в виде письменного экзамена.

Адрес: г. Гомель, проспект Октября, 48.
Телефон: +375 232 21-42-77.
е-mail: prkom@gstu.by.
«ВКонтакте» — здесь.
Сайт — здесь.

ВАЖНО! Стоимость обучения не превышает среднюю для аналогичного направления в других вузах страны, но значительно ниже, чем в России. Полная стоимость образовательных услуг устанавливается на весь период обучения и изменяется только на официальный процент инфляции в Российской Федерации.

Те, кто приехал учиться из России, поступают по итогам ЕГЭ, а для белорусов результаты ЦТ не учитываются — ребята проходят внутренние вступительные испытания, похожие по форме проведения на то же тестирование, но в более спокойной обстановке. А в магистратуру на 2,5 года принимают абитуриентов с любым высшим образованием.

Топ 5 специальностей по проходным баллам на бюджет*

  • 385 — «Международное право» (факультет международных отношений БГУ).
  • 370 — «Стоматология» (стоматологический факультет БГМУ).
  • 370 — «Романо-германская филология» (факультет иностранных языков Могилевского госуниверситета имени А. Кулешова).
  • 364 — «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» (факультет информационных технологий и управления БГУИР).
  • 358 — «Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций» (факультет международных бизнес-коммуникаций БГЭУ).

*По итогам кампании 2019 года

Автор: Сергей Трефилов. Фото: предоставлено рекламодателем, Алексей Булатов, Роман Игнатьев, Гали Рамиль

УНП 101 545 914

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