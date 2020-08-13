«Ребёнок плакал, но никого это не останавливало». Рассказ о нашумевшем задержании велосипедиста в Слуцке возле «Виталюра»

На странице «Кур'ера» в Instagram мы опубликовали видео задержания возле «Виталюра». Мужчина и женщина на велосипедах, сзади мужчины на детском сиденье — ребёнок. Сотрудники милиции в чёрной форме стащили мужчину с велосипеда, ребёнка успел подхватить прохожий. Непосредственные участники событий, семья Мазай, рассказали «Кур'еру», что произошло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Слуцк | kurjer.info (@kurjer) 11 Авг 2020 в 9:55 PDT

Как оказалось, у происшествия есть предыстория. Валентина Мазая задерживали накануне — в день выборов.

Реклама

Задержание 9 августа (накануне)

Это произошло возле избирательного участка в СШ № 6, где он находился с белой ленточкой на руке.

«Мы сидели возле школы, общались, — рассказывает мужчина. — Друг, которому я крестил детей, его жена и ребёнок и сестра моя. Сбоку ещё сидел молодой человек такой рыжеватый. Моя жена с бабушкой пошли отводить ребёнка. Примерно через пять-десять минут, как она отошла, пришли три милиционера.

Один из них подходит и спрашивает о цели нашего пребывания здесь. А мы сидим на заборчике и общаемся, никаких лозунгов и призывов не было. Я отвечаю, что мы проголосовали, сидим ждём мою жену. Гуляем здесь.

Он говорит: „Чтобы я вас тут не видел. Встали и уходите отсюда“. Я спросил, почему я должен уходить. Я имею право здесь находиться. И он начинает злиться и со своими коллегами переговариваться, чтобы нас „паковали“. Тут жена друга говорит: „Всё, всё, мы уходим“. Подняла меня, и мы начинаем уходить.

Они вдогонку: „Так, чтобы вас на площади тоже мы не видели!“. Жена друга спрашивает: „А где мы должны гулять?“ И всё. Они махнули, и человек 15 милиционеров в шлемах сразу из-за мостика выбежали, начали нас грузить».

Тогда задержали всех, кроме семьи с ребёнком. Задержанных продержали в вытрезвителе примерно с восьми вечера до часу ночи. Валентин говорит, что у большинства задержанных были белые повязки.

О задержании возле «Виталюра» (на видео)

«Когда я ждал жену возле магазина, вижу — ОМОНовцы (на самом деле это не сотрудники ОМОНа — прим.ред.) уже издалека целенаправленно идут в мою сторону. Они ко мне подошли и стали спрашивать, где моя жена, с кем можно оставить ребёнка. Я говорю: „Она в магазине, а что случилось?“

Они отвечают, что я сейчас с ними проеду. Я спросил, почему я с ними проеду.

Они говорят: „Призыв к массовым беспорядкам“. И показывают на повязку белую мою. Я спросил, где так трактуется, что белый цвет — это массовые беспорядки? Я голосовал за Тихановскую. Тихановская говорила, чтобы те, кто за неё, надевали белую повязку. Чтобы это было видно, чтобы выборы наши были правдивы. Пока я ждал Катю из магазина, я успел позвонить знакомой, она первая на вызове была. Успел предупредить, чтобы она связалась с сестрой моей или ещё с кем-то. Пришла жена, и они начали меня паковать».

Рассказ Екатерины, жены задержанного

«Мы собрались с мужем, с ребёнком покататься на велосипедах. Заехали в магазин за мороженым и за водой. Когда я была на кассе, муж набрал мне. Я понимаю: что-то происходит. Выхожу — стоят три сотрудника в шлемах чёрных. Мне говорят: «Мы забираем вашего супруга».

Я им спокойно говорю: «Ребята, мы уходим. Мы выступать тут не будем». Ответ был: «Мы его забираем». Их, наверное, возмутило, что у нас были белые ленточки на запястье.

Потом у меня началась истерика. Было очень страшно, потому что это было уже второе задержание моего мужа. Когда я начала говорить, что мы уходим, держать супруга своего, уже начали подходить милиционеры. И стягиваться люди.

Подошёл главный милиционер, большой начальник. Он был на видео. Он руководил этим. Это им было сказано, чтобы нас забрали.

Сотрудники в шлемах начали выдирать мужа с велосипеда. Муж сидел на велосипеде, двумя ногами упёршись в землю. Сзади сидел ребёнок, пристёгнутый к сиденью. Я не знала, держать мне ребёнка, велосипед, мужа… Было очень страшно. Ребёнок плакал, разрывался, но никого это не останавливало. Какие-то люди со стороны подошли и сняли моего ребёнка с велосипеда. Милиция не попыталась его снять.

Мужа отвели в автозак. Я на эмоциях много чего там говорила. Но ко мне подошли и сказали: «Мы сейчас и тебя заберём». Я побоялась за ребёнка, что он останется ни с кем. И я пошла к ребёнку.

Эта несправедливость и беззаконие мне непонятны. В магазин сходить нельзя, посидеть нельзя, белую ленточку не носить. Сняли ленточку, хорошо. А сегодня можно мне выйти на улицу, зайти в магазин?"

На Валентина не составляли протокол, его продержали до часу ночи и отпустили. В милиции, по его словам, было ещё около 40 человек задержанных.

Что говорят очевидцы

Два очевидца происшествия (один из них — сотрудник милиции) рассказали «Кур'еру» следующее. Во время происшествия возле «Виталюра» сотрудники милиции сначала подошли к Валентину и попросили его отойти в сторону от выхода, так как возле магазина скопилось много людей. Валентин начал пререкаться и спорить. Милиционеры не отреагировали на его возражения, а просто пошли дальше. В очередной раз милиционеры подошли уже после того, как начальник отдал им распоряжение задержать Валентина.

Комментарий милиции

В Слуцком РОВД «Кур'еру» посоветовали обращаться за комментарием в УВД Миноблисполкома. В УВД корреспонденту сказали, что жалоб на незаконные задержания в Слуцке не поступало. Если жалобы поступили в Слуцкий РОВД, они будут рассмотрены в законном порядке и людям будут даны ответы.