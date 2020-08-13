Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

Алесь Достанко
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Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж
Фото: Алесь Достанко

События этого вечера в Слуцке начались после прогулки 12 смелых девушек. Они прошли от универсама № 21 и до универмага «Слуцк» и обратно. И разошлись. А буквально через 10 минут, примерно в 18.10, возле памятника Ленину лицом к зданию Слуцкого райисполкома стали 5 случчанок.

Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж
Фотографии: Алесь Достанко, Алиса Листапад
Десяток минут они стояли в одиночестве, но затем к ним присоединилась одна женщина, другая, третья.

Потом в цепочке было 10, 12, ещё через десяток минут 30, 50 и уже стало трудно считать. Случчанки всё собирались и собирались. Было видно, что некоторые пришли со своими мужьями или парнями, которые стояли неподалёку.

Всё это время почти каждые полминуты кто-то приветственно сигналил. Случчанки в ответ поднимали руки. В руках — цветы.

В это время милиция рассредоточилась вокруг и наблюдала за происходящим. Милиционеры вообще никак не вмешивались даже на подходах к площади.

Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

Интересно, что когда девушки становились в цепочку, то говорили: если будут задерживать, ведите себя спокойно, не сопротивляйтесь милиции, не кричите, спокойно заходите, мы ничего незаконного не делаем.

Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

Всё это время они повторяли, что им не нужно ни аплодировать, ни тем более что-то выкрикивать. Максимум — негромко разговаривать между собой.

Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

Случчанки говорили, что они против того насилия, которое сейчас видят на улицах белорусских городов, и их цепочка — сигнал, что это насилие нужно остановить и перестать делить белорусов на своих и чужих, на «овец-алкоголиков-наркоманов-безработных» и «правильно проголосовавших».

Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

Так длилось почти два часа, когда цепочка случчанок против насилия состояла уже из 103 человек.

Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

В 20 часов женщины положили цветы на тротуар, некоторые отнесли их к памятнику святой Софии Слуцкой. Затем случчанки аккуратно убрали с площади упавшие листья и лепестки от цветов. Многие из них просто остались стоять возле памятника Ленину и вокруг, к ним присоединились мужчины и юноши. Люди стояли и обсуждали ситуацию в стране.

Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

К ним подошёл Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД. Он попросил людей разойтись и пояснил свою позицию: пока были девушки, это была красивая акция.
— Девочки красиво, а мальчики не красиво? — спросил кто-то из мужчин.

Александр Голиков пояснил: «Когда акция — красиво, пожалуйста, когда толпа — это несанкционированное массовое мероприятие. Поэтому либо акция, либо толпа».

Люди начали спрашивать, нормально ли это, когда подменяют голоса. Люди имели в виду нечестно, по их мнению, проведённые выборы. Начальник милиции ещё раз предупредил и ушёл. Практически сразу мужчины и женщины выстроились в цепочку примерно из 100 человек. Они начали аплодировать сигналившим им машинам.

Через несколько минут на площадь через дорогу заехал автозак. После с обеих сторон площади милицейские авто перекрыли дорогу.

Люди поняли, что сейчас их будут задерживать. И тут произошло неожиданное. Случчане повернулись и неторопливым шагом пошли в сторону ГДК. Спецтехника осталась позади. Дойдя до Косого моста, часть людей пошла в «Виталюр» (около 20 человек), часть — в сторону ГДК, а оставшиеся — по набережной в сторону «Бэтмена». Некоторые перешли дорогу и ушли в сторону «Маяка».
То есть фактически случчане саморассеялись.

Сотрудники милиции же стали возле «Виталюра». Туда же подъехал спецтранспорт. Внутрь зашли милиционеры и через несколько минут вышли с двумя задержанными парнями.

На этом основные события вечера завершились.

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