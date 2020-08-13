Никто не ожидал, что в Слуцке цепочка женщин против насилия закончится вот так. Репортаж

События этого вечера в Слуцке начались после прогулки 12 смелых девушек. Они прошли от универсама № 21 и до универмага «Слуцк» и обратно. И разошлись. А буквально через 10 минут, примерно в 18.10, возле памятника Ленину лицом к зданию Слуцкого райисполкома стали 5 случчанок. Десяток минут они стояли в одиночестве, но затем к ним присоединилась одна женщина, другая, третья.

Потом в цепочке было 10, 12, ещё через десяток минут 30, 50 и уже стало трудно считать. Случчанки всё собирались и собирались. Было видно, что некоторые пришли со своими мужьями или парнями, которые стояли неподалёку.

Всё это время почти каждые полминуты кто-то приветственно сигналил. Случчанки в ответ поднимали руки. В руках — цветы.

В это время милиция рассредоточилась вокруг и наблюдала за происходящим. Милиционеры вообще никак не вмешивались даже на подходах к площади.

Интересно, что когда девушки становились в цепочку, то говорили: если будут задерживать, ведите себя спокойно, не сопротивляйтесь милиции, не кричите, спокойно заходите, мы ничего незаконного не делаем.

Всё это время они повторяли, что им не нужно ни аплодировать, ни тем более что-то выкрикивать. Максимум — негромко разговаривать между собой.

Случчанки говорили, что они против того насилия, которое сейчас видят на улицах белорусских городов, и их цепочка — сигнал, что это насилие нужно остановить и перестать делить белорусов на своих и чужих, на «овец-алкоголиков-наркоманов-безработных» и «правильно проголосовавших».

Так длилось почти два часа, когда цепочка случчанок против насилия состояла уже из 103 человек.

В 20 часов женщины положили цветы на тротуар, некоторые отнесли их к памятнику святой Софии Слуцкой. Затем случчанки аккуратно убрали с площади упавшие листья и лепестки от цветов. Многие из них просто остались стоять возле памятника Ленину и вокруг, к ним присоединились мужчины и юноши. Люди стояли и обсуждали ситуацию в стране.

К ним подошёл Александр Голиков, начальник Слуцкого РОВД. Он попросил людей разойтись и пояснил свою позицию: пока были девушки, это была красивая акция.

— Девочки красиво, а мальчики не красиво? — спросил кто-то из мужчин.

Александр Голиков пояснил: «Когда акция — красиво, пожалуйста, когда толпа — это несанкционированное массовое мероприятие. Поэтому либо акция, либо толпа».

Люди начали спрашивать, нормально ли это, когда подменяют голоса. Люди имели в виду нечестно, по их мнению, проведённые выборы. Начальник милиции ещё раз предупредил и ушёл. Практически сразу мужчины и женщины выстроились в цепочку примерно из 100 человек. Они начали аплодировать сигналившим им машинам.

Через несколько минут на площадь через дорогу заехал автозак. После с обеих сторон площади милицейские авто перекрыли дорогу.

Люди поняли, что сейчас их будут задерживать. И тут произошло неожиданное. Случчане повернулись и неторопливым шагом пошли в сторону ГДК. Спецтехника осталась позади. Дойдя до Косого моста, часть людей пошла в «Виталюр» (около 20 человек), часть — в сторону ГДК, а оставшиеся — по набережной в сторону «Бэтмена». Некоторые перешли дорогу и ушли в сторону «Маяка».

То есть фактически случчане саморассеялись.

Сотрудники милиции же стали возле «Виталюра». Туда же подъехал спецтранспорт. Внутрь зашли милиционеры и через несколько минут вышли с двумя задержанными парнями.

На этом основные события вечера завершились.

P. S.