Как журналисты страдают от силовиков во время акций протеста в Беларуси. Список

Во время протестных акций в Минске и в других городах Беларуси происходят нападения и задержания представителей прессы. Белорусская ассоциация журналистов призывает власти остановить насилие.

Кто задержан

Задержанные 11 августа в Минске журналисты, которые не вышли на свободу: Павел Потапов, Иван Муравьёв, Максим Березинский.

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Также задержанными остаются схваченные ранее: Егор Мартинович, Татьяна Белашова, Виталий Дубик, Алена Щербинская, Александр Пашкевич, Алексей Худанов, Никита Телиженко, Витольд Добровольски (Польша), режиссёр Максим Швед.

МВД не даёт информации, где они и в чём их обвиняют.

К кому применяли насилие

Также 11 августа силовики намеренно применяли насилие к обозначенным журналистам, намеренно повреждали технику, изымали флеш-карты с отснятым материалом. Такие нападения произошли на журналистов Сергея Грица, Вадима Замировского, Надежду Бужан, Владислава Борисовича, Сергея Птушко, Дарью Бурякину, Всеволода Зарубина, троих журналистов Би-би-си.

Кого задержали в регионах

В регионах были задержаны и ожидают суда журналисты: Руслан Кулевич (Гродно), Александр Денисов (Гродно), Евгений Володощук (Слоним), Станислав Коршунов (Брест), Евгений Николаевич (Пинск), Алина Скребунова (Могилёв), Александр Сидоревский (Могилёв), Дмитрий Соловьёв (Могилёв), Дмитрий Казакевич (Витебск), Игорь Матвеев (Витебск), Евгений Юшковский (Бобруйск), Алесь Чигирь (Бобруйск), Евгений Глаголев-Васькович (Бобруйск).

Список обновляется. Оперативные обновления здесь и в нашем телеграм-канале.