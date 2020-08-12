14 августа «Чёрная пятница» - день больших скидок в универмаге «Слуцк»

Много товаров, ещё больше скидок! 14 августа ждём вас в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк». «Чёрная пятница» - скидки на товары от 10 до 50%.

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Приглашаем:

Универмаг «Слуцк» — с 9.00 до 21.00;

«Дом обуви» (рынок) — с 9.00 до 16.00;

«Детский мир», ул. Ленина, 138 — с 10.00 до 19.00;

«Дом мебели», ул. Копыльская, 33 — с 10.00 до 19.00;

«Все для дома», ул. Ленина, 313а (12 в/г) — с 10.00 до 19.00;

«Марк Формэль», ул. Ленина, 191 — с 10.00 до 19.00.

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568