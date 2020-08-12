Протесты переместились на окраины, спецназ всех жестоко разогнал. Как прошла третья ночь после выборов в Минске

С вечера 11 августа в Беларуси продолжились массовые акции протеста с требованием пересмотра итогов президентских выборов. По официальным данным, на них вновь одержал победу Александр Лукашенко, возглавляющий страну с 1994 года. Люди в это не верят.



Meduza собрала, что происходило в ночь протестов.

После ожесточённых столкновений милиции с демонстрантами, проходивших в центре Минска ночью 9 и 10 августа, правоохранительные органы и военные ещё больше усилили своё присутствие в городе. Уже днём в Минске были замечены автозаки, водомёты, машины с колючей проволокой и тяжёлая инженерная техника для уничтожения баррикад.

Реклама

Подразделения спецназа вновь оцепили весь центр города, особенно те места, где накануне проходили наиболее массовые столкновения с протестующими — возле метро «Пушкинская» и в районе торгового центра «Рига».

Семь центральных станций метро закрылись на вход и выход. В телеграм-каналах сообщалось, что на крышах некоторых домов даже расположились снайперы, а врачам в местных больницах якобы приказали готовиться к наплыву пострадавших с огнестрельными ранениями. К вечеру появилась информация, что в столице и областных центрах стала пропадать мобильная связь и интернет. Также сообщалось, что власти планируют с 12 августа ввести в стране комендантский час. В пресс-службе белорусского правительства это опровергли. Как и днём ранее, демонстранты не собирались в каком-то одном определённом месте, а группировались в разных частях города по несколько десятков человек. Однако в ночь на среду протестующих на улицы вышло заметно меньше. ОМОН продолжил жёстко их разгонять, зачастую превентивно задерживая даже случайно оказавшихся рядом людей.

В районе «Пушкинской», где накануне погиб один из протестующих, люди пытались пойти на мирный контакт с бойцами внутренних войск и даже вставали перед ними на колени, убеждая не применять насилие, пишет «Белсат». Тем не менее, там была проведена зачистка. Позднее протестующих оттеснили водомётами и от торгового центра «Рига», где накануне строились баррикады.

Во вторник основными местами акций протеста были отдалённые от центра микрорайоны Каменная горка, Серебрянка и Уручье. В Каменной горке на западе Минска протестующие перекрыли выезд из города и стали устанавливать баррикады из скамеек и мусорных баков. Также, по информации «Нашей нивы», митингующие принялись разбирать тротуары и бросать плитку в автозаки. Для разгона протестующих спецназом применялись светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ, демонстранты отвечали петардами и фейерверками. В Серебрянке на юге города протестующих, перекрывших проспект Рокоссовского, несколько раз разгоняли шумовыми гранатами. В обоих районах омоновцы продолжали преследование людей во дворах и тараном выламывали двери в подъездах жилых домов, где прятались демонстранты. Ранее в телеграм-каналах специально распространялись коды от подъездов, чтобы помочь протестующим укрыться. Ближе к полуночи в Серебрянке манифестанты также стали возводить баррикады, а затем разбили милицейский автобус и даже, как пишет «Белсат», удерживали в осаде роту военных.

В это же время в район стянулась дополнительная спецтехника, и была слышна серия взрывов. В Уручье на северо-востоке Минска против вышедших на проспект Независимости также применяли светошумовые гранаты. Ещё одним очагом столкновений стал проспект Дзержинского на юго-западе Минска, где милиция открыла по протестующим огонь резиновыми пулями.

По предварительным данным, больше всего пострадавших и задержанных в Каменной горке и Серебрянке, но точной информации от оперативных ведомств пока не поступало. По итогам первых двух ночей протестов белорусское МВД отчитывалось о пяти тысячах задержанных. В регионах, как и в столице, протесты 11 августа также были более малочисленные, а спецназ действовал жёстко и на упреждение. Известно о разгоне протестующих в Бресте, Гродно, Лиде и Гомеле.

Белорусские СМИ, освещающие акции протеста, отмечают, что во вторник силовики стали целенаправленно избивать автомобилистов и журналистов. Среди прочих в Минске подверглись нападению корреспонденты «Би-би-си», Associated Press, TUT. BY, «Нашей нивы», Onliner, «Белсат», «КП-Беларусь». У журналистов, имевших аккредитацию и опознавательные жилетки, разбивали камеры и отбирали флешки с рабочими фото- и видеоматериалами.