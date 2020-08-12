Тихо и мирно. Что происходило в Слуцке 11 августа, пока спецназ в Минске жёстко разгонял людей

Во вторник вечером, 11 августа, в Беларуси продолжились массовые акции протеста. В Слуцке сотрудники милиции задержали всего лишь несколько человек. Противостояний жителей с силовиками не происходило.

Из-за тотальных проблем с интернетом в Беларуси «Кур'ер» старался оперативно давать читателям информацию о происходящем в Слуцке в своём телеграм-канале «Слуцкая Телега».

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В этот вечер сотрудники РОВД работали превентивно, прочёсывая подходы к центру города. Около 18 часов за «Бетмэном» милиция увела к служебной машине группу парней. Всё проходило спокойно, молодых людей даже не вели под руки.

Около 19 часов в районе «коробки» возле СШ № 5 милиционеры подошли к двум парням (на вид лет 18-ти) и стали их уводить. Прохожий, который живёт или работает рядом, поинтересовался, почему милиционеры забирают молодых людей, и словесно вступился за них. Вначале он получил объяснение, что парни проходят то ли по линии наркоконтроля, то ли они кого-то изнасиловали. В итоге с парнями повели и самого мужчину. Вышла его жена. Ей удалось убедить сотрудников РОВД отпустить супруга.

Было похоже, что милиция всерьёз ожидает провокации. А в городе ходил упорный слух, что в 19 часов отключат даже мобильную связь.

К 21 часу в Слуцке особого ничего не происходило. Больших скоплений людей не наблюдалось. По городу ходили милицейские патрули. Наиболее активно инспектировала центр города группа из трёх бойцов в чёрном‚ которых сопровождало местное милицейское начальство.

Автозаки стояли не на виду. Милицейский джип был припаркован на тротуаре возле ГДК.

Около 22 часов не успела группа парней постоять у входа в магазин «Виталюр"‚ как тут же подъехал зелёный автобус. Случчане уже успели запомнить его. Поэтому большая часть стоявших неторопливо разошлась — милиционерам в защитном обмундировании даже не пришлось выходить.

Сотрудники милиции в повседневной форменной одежде задержали как минимум одного парня. Молодой человек громко говорил‚ что ему 16 лет и что он просто гуляет. Но это ему не помогло‚ его куда-то отвели.

Около «Виталюра» задержали молодого человека — велосипедиста. Парня и его «железного коня» упаковали и увезли. Около магазина резко опустело — люди ушли со скамеек.

В итоге вечер в городе прошёл относительно спокойно. Ближе к 23 часам наблюдались случайные группки. Милиционеры просили людей не собираться в группы и расходиться.

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