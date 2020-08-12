«Царит мракобесие, тирания, насилие». Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Советский и российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым наградил его президент Беларуси.
Об этом он написал в открытом письме к белорусскому президенту, сообщает «Коммерсантъ».
«Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…
Сегодня моё сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением.
Ваша «чёрная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются, для того чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!" — написал дирижёр.
Владимир Спиваков, который неоднократно выступал в Беларуси, был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году.
Последние десять лет в Минске проходил фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».
Напомним, что акции протестов начались вечером 9 августа. Власти жестко их подавляют, используют светошумовые гранаты, дубинки, слезоточивый газ. За три дня протестов задержано более 6 тысяч человек, как минимум один погиб.
Спасибо за правильную оценку ситуации. Это поступок достойного человека.
Президент абы кому раздает ордена. Всяким Ярмоленкам, Спиваковым, Киркоровым. Где спиваков был до того как мирные участники протеста громили наши города? Сливки тут снимал? А где он был, когда росгвардия паковала мирные протесты его сограждан в Москве после выборов? Двуличный приспособленец.