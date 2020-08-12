«Царит мракобесие, тирания, насилие». Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Советский и российский дирижер и скрипач Владимир Спиваков отказался от Ордена Франциска Скорины, которым наградил его президент Беларуси.



Об этом он написал в открытом письме к белорусскому президенту, сообщает «Коммерсантъ».

«Сегодня на вашем «празднике» царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране…

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Сегодня моё сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты. Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением.

Ваша «чёрная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются, для того чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что «плачущие утешатся»? Так и будет!" — написал дирижёр.

Владимир Спиваков, который неоднократно выступал в Беларуси, был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году.

Последние десять лет в Минске проходил фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».

Напомним, что акции протестов начались вечером 9 августа. Власти жестко их подавляют, используют светошумовые гранаты, дубинки, слезоточивый газ. За три дня протестов задержано более 6 тысяч человек, как минимум один погиб.