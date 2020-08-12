Фонд помощи раненым и задержанным на протестах в Беларуси собрал миллион долларов

Отдел новостей
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Протесты переместились на окраины, спецназ всех разогнал. Как прошла третья ночь после выборов в Минске
Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY

Компания By_help собрала миллион американских долларов для помощи жителям Беларуси, арестованным или раненым во время акций протеста.


Об этом сообщает Еврорадио.

Только за последние четыре дня, когда жестоко разгоняют массовые акции протеста, компания собрала $ 760 тысяч.

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«Миллион. Миллион на раненых, на арестованных, на искалеченных. Завтра мы выложим протокол, как обращаться за помощью тем, кто пострадал в столкновениях», — написал в Facebook Алексей Лявончик, координатор кампании By_help.

Сбор денег начался 25 июня этого года. Сначала их собирали для уплаты штрафов задержанным во время избирательной кампании.

Обращаться за помощью нужно через страницу компании By_help.

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2 Авторы комментариев
factorIt is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Хорошо, что собрали. Доллары останутся в стране и укрепят экономическое положение. Хуже было бы если бы не собрали. А в Сомали голод- люди страдают от голода и к-вируса.Эти с жиру бесятся, а там люди реально нуждаются. Им никто не соберет.

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12 августа 2020 10:01
It is 2015
Участник
It is 2015

Цепкало организовавший фонд положит на счет этот миллион и будет жить с процентов от вклада. Хватит и Дуранике на новые наряды.

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12 августа 2020 10:40
factor
Участник
factor

хватит и чтобы тебя в канализацию спустить пугало

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12 августа 2020 18:08