Фонд помощи раненым и задержанным на протестах в Беларуси собрал миллион долларов

Компания By_help собрала миллион американских долларов для помощи жителям Беларуси, арестованным или раненым во время акций протеста.



Об этом сообщает Еврорадио.

Только за последние четыре дня, когда жестоко разгоняют массовые акции протеста, компания собрала $ 760 тысяч.

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«Миллион. Миллион на раненых, на арестованных, на искалеченных. Завтра мы выложим протокол, как обращаться за помощью тем, кто пострадал в столкновениях», — написал в Facebook Алексей Лявончик, координатор кампании By_help.

Сбор денег начался 25 июня этого года. Сначала их собирали для уплаты штрафов задержанным во время избирательной кампании.

Обращаться за помощью нужно через страницу компании By_help.