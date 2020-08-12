В среду, 12 августа, должен был состояться перенесённый матч 17-го тура между ФК «Динамо» (Брест) и ФК «Слуцк».

Однако на сайте АБФФ появилось сообщение о том, что матч будет перенесён на неопределённый срок.

«Матч „Динамо-Брест“ — „Слуцк“ перенесён на основании ходатайства брестского футбольного клуба и в соответствии с пунктом 5.5.5. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020. Данное решение принято с учётом усиленной подготовки футбольного клуба „Динамо-Брест“ к матчу первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/2021 против футбольного клуба „Астана“, который пройдёт на ГОСК „Брестский“ 18 августа», — написано на сайте АБФФ.

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Напомним, что это уже второй перенос данного матча. Ранее встречу отложили из-за того, что в брестском клубе случилась вспышка COVID-19, из-за которой большая часть команды не могла принять участие в матче. Официальная же версия переноса звучала как «перенос игры по форс-мажорным обстоятельствам».