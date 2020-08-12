В среду, 12 августа, должен был состояться перенесённый матч 17-го тура между ФК «Динамо» (Брест) и ФК «Слуцк».
Однако на сайте АБФФ появилось сообщение о том, что матч будет перенесён на неопределённый срок.
«Матч „Динамо-Брест“ — „Слуцк“ перенесён на основании ходатайства брестского футбольного клуба и в соответствии с пунктом
Напомним, что это уже второй перенос данного матча. Ранее встречу отложили из-за того, что в брестском клубе случилась вспышка COVID-19, из-за которой большая часть команды не могла принять участие в матче. Официальная же версия переноса звучала как «перенос игры по форс-мажорным обстоятельствам».
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