В центре Слуцка девушки с цветами и плакатами вышли на акцию солидарности. Фото

Отдел новостей
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Это акция солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия. К ней присоединились и случчанки ближе к вечеру 12 августа.

Инициатива девушек, которые вышли в среду днём, 12 августа, к Комаровскому рынку в белом и с цветами в знак протеста против жестокости силовиков, нашла отклик у многих, и не только в Минске. В живые цепи выстраиваются женщины в разных городах Беларуси.

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На плакатах, которые несут девушки, написано: «Мы пришли с открытыми руками, без оружия», «Мы против насилия!».

К 19 часам 42 случчанки встали в цепочку солидарности против насилия.

В центре Слуцка девушки с цветами и плакатами вышли на акцию солидарности. Фото
Фото: Алесь Достанко

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Вынь кольцо из носа. Ну неужели это красиво?

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12 августа 2020 21:02