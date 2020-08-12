В центре Слуцка девушки с цветами и плакатами вышли на акцию солидарности. Фото

Это акция солидарности с теми, кто в эти дни страдает от насилия. К ней присоединились и случчанки ближе к вечеру 12 августа.

Инициатива девушек, которые вышли в среду днём, 12 августа, к Комаровскому рынку в белом и с цветами в знак протеста против жестокости силовиков, нашла отклик у многих, и не только в Минске. В живые цепи выстраиваются женщины в разных городах Беларуси.

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На плакатах, которые несут девушки, написано: «Мы пришли с открытыми руками, без оружия», «Мы против насилия!».

К 19 часам 42 случчанки встали в цепочку солидарности против насилия.