«Мама, на нас напали бандиты?» В Гродно военная техника протаранила авто, пострадала пятилетняя девочка

В среду вечером, 11 августа, у центра Гродно проходила акция протеста. В это время из одного конца города в другой ехала семья Череухо вместе с 5-летней дочкой, они попали в поток сигналящих автомобилей. В какой-то момент, рассказывает Инна, мама ребёнка, впереди них и ещё двух стоящих машин появилась военная техника и сотрудники ОМОНа.



Через несколько минут в их машине посыпались стёкла. Когда мать обернулась, увидела свою дочь в крови, пишет TUT.BY. Инна Череухо рассказала, что девочку зовут Юля, ей пять лет. Всю ночь она вместе с мамой провела в больнице. Отца забрали в правоохранительные органы — оттуда он вышел только утром.

Инна шокирована до сих пор. Вечером 11 августа, рассказывает собеседница, они всей семьей ехали из Девятовки в Ольшанку — это два микрорайона, расположенные в разных концах города. Центр Гродно был перекрыт, поэтому они решили поехать по улице Советских пограничников. Там, у кольца, проходила акция протеста автомобилистов: они громко сигналили. Что было дальше, Инна не понимает до сих пор.

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«Впереди нас были Skoda и микроавтобус. Мы растерялись, когда увидели, как военная техника впереди начинает подрезать бус — и тот разворачивается боком. Муж выехал на встречную полосу, чтобы объехать. Но навстречу нам выбежали омоновцы, начали бить машину дубинками — лобовое и боковые стёкла, зеркала. После этого сзади в нас въехала военная техника, был сильный удар», — говорит девушка.

Когда Инна обернулась, чтобы посмотреть, что с дочкой, увидела, что она уже истекала кровью.

«Я не понимала, откуда кровь. Всё было как в тумане. Муж сразу хотел отвезти нас в больницу скорой помощи, она совсем рядом, но быстро подбежали люди и предложили подвезти. Дочка плакала — она очень испугалась. У мужа был рассечён лоб. Его сразу остановила милиция, повезла разбираться, только утром отпустили. Сейчас звонил следователь, вызвал опять», — вспоминает она.

Врач наложил девочке четыре шва — у неё, говорит Инна, рассечение правой височной части примерно на два с половиной сантиметра и ушиб.

«Получился такой разрыв, оттуда было много крови. Вероятно, когда полетели стёкла, один из осколков попал в голову. В больнице дочка спросила: «Мама, на нас напали бандиты?» — вспоминает девушка.

Сейчас, говорит Инна, их Passat B3 забрали на экспертизу на платную штрафстоянку.

«Кроме этого, нам, скорее всего, дадут штраф за выезд на встречную полосу и оставление места ДТП, когда муж пытался завезти ребёнка в больницу», — говорит Инна.

Девушка уверяет, что в акции протеста они не участвовали и не сигналили, поскольку технически не могли это сделать: у них сломан сигнал.

Получить комментарий по ситуации в МВД TUT. BY пока не удалось.

Обновлено в 19.58.

Милиция проводит проверку по факту травмирования 5-летней девочки, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

«В сети интернет активно обсуждается вчерашняя ситуация в Гродно, связанная с этим инцидентом. На данный момент в УВД Гродненского облисполкома проводится проверка и тщательно выясняются все обстоятельства случившегося. Будут предприняты меры, чтобы защитить права ребёнка. Искренне сопереживаем семье пострадавшей девочки и желаем скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении милиции.