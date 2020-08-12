В Беларуси запретили продавать пиротехнику

В Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.
Запрет вводится постановлением Совета Министров от 11 августа 2020 года № 475 «Об обороте пиротехнических изделий». Документ вступил в силу с 12 августа.
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Об этом сообщает БелТА.
«В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», — рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Давно пора. Опозит с петардой то же что обезьяна с гранатой. Лучше уж пусть с руками останется, а то лечи его потом за наш счет