Сколько денег теряет экономика Беларуси за один день отключения интернета

За один день блокировки интернета Беларусь, согласно COST от Netblocks, несёт потери на $ 56 401 874. Утром в среду, 12 августа, интернет в Беларуси частично восстанавливается. До этого его не было три дня.

По информации TUT.BY, у международной неправительственной организации NetBlocks, которая занимается защитой прав в цифровой сфере и отслеживанием блокировок Сети​​​​​, есть один инструмент. Он позволяет рассчитать приблизительную стоимость отключения интернета для разных стран. Если выбрать здесь Беларусь, то получится, что день без интернета обходится стране в $ 56 401 874.