МВД объявило, что в Минске задержали координаторов акций протеста

Отдел новостей
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В столице задержали координаторов массовых беспорядков, сообщило МВД. Один из задержанных — житель Минска.


По версии правоохранителей, он снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь», откуда координировал протесты.

МВД объявило, что в Минске задержали координаторов акций протеста

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Задержанный управлял действиями трёх подчинённых, которые «в свою очередь руководили сотнями», сообщает БелТА со ссылкой на заявление МВД.

Также утром 12 августа МВД объявило о задержании человека, платившего участникам беспорядков. Задержание, сообщило МВД, прошло в районе торгового центра «Дана Молл».

МВД объявило, что в Минске задержали координаторов акций протеста

«В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков», — цитирует БелТА заявление МВД.

При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. Ранее, заявило МВД, он неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за хранение психотропных средств.

В Минске и других городах Беларуси с вечера 9 августа проходят акции протеста. Они начались после выборов президента Беларуси. ЦИК объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набирает более 80% голосов избирателей, а его главная соперница — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская результаты выборов не признала, заявив о фальсификациях. Она покинула страну, вероятно, под давлением.

Акции протеста сопровождаются столкновениями между демонстрантами и милицией. МВД сообщало о 5000 задержанных по всей стране за двое суток протестов. Пострадали, по официальным данным, несколько сотен человек, один человек погиб.

Хронология событий, что происходило в Слуцке и стране с дня выборов 9 августа

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2 Авторы комментариев
It is 2015factor Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Верыможампераможам оказалось блефом. Сейчас начнется самое интересное. Спасибо за оперативную инфу. Курьер лучший!

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12 августа 2020 10:53
factor
Участник
factor

самое интересное-что вся страна ржет над неумелой провокацией, прогиб незасчитан

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12 августа 2020 11:21
It is 2015
Участник
It is 2015

Накрутил овечкам хвосты по полной и координаторов переловил.

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12 августа 2020 10:54
factor
Участник
factor

в срочном порядке отловили пару зэков и засветили по БТ да и 10 тыс зелени что-то маловато для 2 млн Минска, у идеологов проблемы с валютой видно Тихановскому аж 900 тыс подкинули, слабовато для пропагандонов, слабовато видно у пана-атамана совсем нема золотого запасу значит победа близка

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12 августа 2020 11:22
It is 2015
Участник
It is 2015

Скорее всего подкинули. У того координатора что сегодня в Минске поймали и то 10 тысяч было. хотя Тапкановскому давали на перспективу. он ледоколом должен был быть. Но это не важно. Важно, что он обучение дочери на платном обеспечил и самому хватит.

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12 августа 2020 15:24
It is 2015
Участник
It is 2015

Омон действительно с народом, но не с меньшинством, а с большинством.

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12 августа 2020 13:27
factor
Участник
factor

да уже видели с каким большинством

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12 августа 2020 16:26
It is 2015
Участник
It is 2015

Выходит Амельковича задержали не просто так, а чтобы вычленить этого"координатора всех координаторов", а также Неронского и Сярогу перед выборами из беспорядков. Обескровили штабы.Запаребриковые хозяева пытались взять управление в свои руки чтобы руководить напрямую. Но так как не знают белорусской специфики опозорились и засветились и, были разоблачены.

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12 августа 2020 13:32
factor
Участник
factor

твои тупые бт-шные высеры здесь никого не интересуют

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12 августа 2020 16:38
It is 2015
Участник
It is 2015

твои тупые нехтавысеры никого не интересуют.

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12 августа 2020 21:06