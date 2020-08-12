МВД объявило, что в Минске задержали координаторов акций протеста

В столице задержали координаторов массовых беспорядков, сообщило МВД. Один из задержанных — житель Минска.
По версии правоохранителей, он снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь», откуда координировал протесты.
Задержанный управлял действиями трёх подчинённых, которые «в свою очередь руководили сотнями», сообщает БелТА со ссылкой на заявление МВД.
Также утром 12 августа МВД объявило о задержании человека, платившего участникам беспорядков. Задержание, сообщило МВД, прошло в районе торгового центра «Дана Молл».
«В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков», — цитирует БелТА заявление МВД.
При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. Ранее, заявило МВД, он неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за хранение психотропных средств.
В Минске и других городах Беларуси с вечера 9 августа проходят акции протеста. Они начались после выборов президента Беларуси. ЦИК объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набирает более 80% голосов избирателей, а его главная соперница — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская результаты выборов не признала, заявив о фальсификациях. Она покинула страну, вероятно, под давлением.
Акции протеста сопровождаются столкновениями между демонстрантами и милицией. МВД сообщало о 5000 задержанных по всей стране за двое суток протестов. Пострадали, по официальным данным, несколько сотен человек, один человек погиб.
Хронология событий, что происходило в Слуцке и стране с дня выборов 9 августа
- Как проходят выборы президента в Слуцке и в стране. Онлайн
- «Бригада спецназа в Слуцк не ехала». Что происходило в Слуцке вечером 9 августа (фото)
- Первый день после выборов в Слуцке. Онлайн
- Первый вечер после дня выборов президента… Что происходило в Слуцке вечером 10 августа (фото и видео)
Верыможампераможам оказалось блефом. Сейчас начнется самое интересное. Спасибо за оперативную инфу. Курьер лучший!
самое интересное-что вся страна ржет над неумелой провокацией, прогиб незасчитан
Накрутил овечкам хвосты по полной и координаторов переловил.
в срочном порядке отловили пару зэков и засветили по БТ да и 10 тыс зелени что-то маловато для 2 млн Минска, у идеологов проблемы с валютой видно Тихановскому аж 900 тыс подкинули, слабовато для пропагандонов, слабовато видно у пана-атамана совсем нема золотого запасу значит победа близка
Скорее всего подкинули. У того координатора что сегодня в Минске поймали и то 10 тысяч было. хотя Тапкановскому давали на перспективу. он ледоколом должен был быть. Но это не важно. Важно, что он обучение дочери на платном обеспечил и самому хватит.
Омон действительно с народом, но не с меньшинством, а с большинством.
да уже видели с каким большинством
Выходит Амельковича задержали не просто так, а чтобы вычленить этого"координатора всех координаторов", а также Неронского и Сярогу перед выборами из беспорядков. Обескровили штабы.Запаребриковые хозяева пытались взять управление в свои руки чтобы руководить напрямую. Но так как не знают белорусской специфики опозорились и засветились и, были разоблачены.
твои тупые бт-шные высеры здесь никого не интересуют
твои тупые нехтавысеры никого не интересуют.