МВД объявило, что в Минске задержали координаторов акций протеста

В столице задержали координаторов массовых беспорядков, сообщило МВД. Один из задержанных — житель Минска.



По версии правоохранителей, он снимал номер на 17-м этаже гостиницы «Беларусь», откуда координировал протесты.

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Задержанный управлял действиями трёх подчинённых, которые «в свою очередь руководили сотнями», сообщает БелТА со ссылкой на заявление МВД.

Также утром 12 августа МВД объявило о задержании человека, платившего участникам беспорядков. Задержание, сообщило МВД, прошло в районе торгового центра «Дана Молл».

«В рюкзаке мужчины было обнаружено более 10 тысяч долларов, которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков», — цитирует БелТА заявление МВД.

При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. Ранее, заявило МВД, он неоднократно привлекался к административной ответственности и был судим за хранение психотропных средств.

В Минске и других городах Беларуси с вечера 9 августа проходят акции протеста. Они начались после выборов президента Беларуси. ЦИК объявил, что действующий президент Александр Лукашенко набирает более 80% голосов избирателей, а его главная соперница — кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — около 10%. Тихановская результаты выборов не признала, заявив о фальсификациях. Она покинула страну, вероятно, под давлением.

Акции протеста сопровождаются столкновениями между демонстрантами и милицией. МВД сообщало о 5000 задержанных по всей стране за двое суток протестов. Пострадали, по официальным данным, несколько сотен человек, один человек погиб.

Хронология событий, что происходило в Слуцке и стране с дня выборов 9 августа