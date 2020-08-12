Ставили на колени и били дубинками. Как обращались с задержанными на акциях протеста в Минске (видео)

В редакцию TUT. BY принесли видео, на котором видно, как сотрудники милиции ставят задержанных на колени и некоторых бьют дубинками. По словам читателя Александра Тамковича, на кадрах территория Октябрьского РУВД.



Запись сделана 10 августа с балкона дома на улице Фабрициуса, пишет TUT.BY.

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По словам Александра, в понедельник вечером он был у друга, который живёт на улице Фабрициуса. Этот дом, продолжает мужчина, находится рядом с Октябрьским РУВД.

«Мы с товарищем стояли на балконе, с которого просматривается территория РУВД. В какой-то момент мы увидели, как милиционеры выводили людей, у которых руки были закреплены сзади, ставили на колени, били. Я помчался домой, позвонил в милицию, связался со штабом Бабарико», — рассказывает собеседник.

Как долго всё это длилось, Александр точно не знает.

Видео: Александр Тамкович

Во вторник в редакцию передали ещё одно видео. По словам читателей, оно также было сделано на территории Октябрьского РУВД.

На записи видно, как люди лежат на земле, над ними стоит несколько сотрудников милиции. Один из них наблюдает за всем, сидя на стуле.

На некоторых кадрах заметно, что задержанные лежат лицом в землю, руки у них за спиной.

Видео: читатели TUT. BY

TUT.BY передал эти видео в пресс-службу МВД. Как только портал получит комментарий ведомства, TUT. BY его опубликует.