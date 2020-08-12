Ставили на колени и били дубинками. Как обращались с задержанными на акциях протеста в Минске (видео)

В редакцию TUT. BY принесли видео, на котором видно, как сотрудники милиции ставят задержанных на колени и некоторых бьют дубинками. По словам читателя Александра Тамковича, на кадрах территория Октябрьского РУВД.
Запись сделана 10 августа с балкона дома на улице Фабрициуса, пишет TUT.BY.
По словам Александра, в понедельник вечером он был у друга, который живёт на улице Фабрициуса. Этот дом, продолжает мужчина, находится рядом с Октябрьским РУВД.
«Мы с товарищем стояли на балконе, с которого просматривается территория РУВД. В какой-то момент мы увидели, как милиционеры выводили людей, у которых руки были закреплены сзади, ставили на колени, били. Я помчался домой, позвонил в милицию, связался со штабом Бабарико», — рассказывает собеседник.
Как долго всё это длилось, Александр точно не знает.
Видео: Александр Тамкович
Во вторник в редакцию передали ещё одно видео. По словам читателей, оно также было сделано на территории Октябрьского РУВД.
На записи видно, как люди лежат на земле, над ними стоит несколько сотрудников милиции. Один из них наблюдает за всем, сидя на стуле.
На некоторых кадрах заметно, что задержанные лежат лицом в землю, руки у них за спиной.
Видео: читатели TUT. BY
TUT.BY передал эти видео в пресс-службу МВД. Как только портал получит комментарий ведомства, TUT. BY его опубликует.
Это правильно. те кто на власть руку поднимает понимают только такой язык.
Пляска на костях у юродивого.
Достойные последователи батальонов шума. Да и форма тоже черная, у тех были только серые обшлаги. Рейхфюрее СС был доволен ими. Воскресшая бригада Дирливангера.
Ну, а что касается вспомогательной полиции и полиции порядка, то они тоже причастны. И должны понести наказание в будущем. Ему уже. 66. Сколько ещё осталось?15−20 максимум. Если оберст или майор или оберлейтенант давал ложные показания, незаконно задерживал людей, превышал служебные полномочия, должны быть лишены званий и пенсий, только социальная пенсия, на остальную пусть зарабатывают, если смогут. Все впереди, народная любовь к вам и режиму выросла. Так что вполне вероятен сценарий Порт О Пренса, как у тонтон макутов. Наш Дювалье приведет страну в пропасть и это скоро довольно случится.