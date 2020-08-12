Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 13 августа. Обзор

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Голоса посчитали — не все поверили

День выборов. Ожидания и неожиданности

Протесты белорусов и реакция на выборы

Мнение читателя: «Перестарались…»

Выборы-2020. Такого Слуцк ещё не видел

Как инженер из Слуцка научилась плести руками

«Моя работа не для слабаков»

«В 1990-е мы играли за спасибо»

100-летняя случчанка о жизни, семье и войне

Скважина на участке. Плюсы и минусы

9 августа в Беларуси был основной день голосования на президентских выборах. В течение дня «Кур'ер» следил за тем‚ как это происходило в Слуцке и стране в целом.Автозаки на площади и возле памятника Ленину. В центре города десятки сотрудников милиции в обычной форме, в «космической» и в штатском. И тысячи гуляющих случчан. Два вечера 9 и 10 августа в объективе фотографов «Кур'ера».Случчанка Татьяна Легун в декретном отпуске осваивает рукоделие, которое, по её мнению, в дальнейшем сможет приносить неплохой доход, — плетёт вещи руками и крючком. Она рассказала, как планирует использовать своё мастерство и легко ли ему научиться.24-летняя Янина Комиссарова выбрала себе совсем не женскую профессию — вот уже больше года она строит дороги. В интервью «Кур'еру» девушка рассказала, как попала в профессию и как реагируют мужчины, когда узнают, кем она работает.У слуцкого футбола столетняя история. «Кур`ер» поговорил о нём с представителями разных поколений. В этом материале Александр Дубицкий рассказал о футболе в 1990—2000-е годы.Случчанке Зое Максимовне Шилович 2 августа исполнилось 100 лет. Юбилярша рассказала «Кур`еру» о значимых событиях своей жизни, которые не стираются из памяти целый век, чем она занимается в столь почтенном возрасте и что думает о жизни тогда и сейчас.

Снабдить водой частный дом можно разными способами: подключиться к центральному водопроводу, устроить колодец или вывести воду из скважины. Наличие скважины даёт большие преимущества. О плюсах и минусах собственного водопровода, ценах и особенностях рассказал Евгений Федотов, который занимается бурением скважин уже 10 лет.

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Если бы я был мэром микрорайона «Сахарный»

«Кур'ер» прогулялся по микрорайонам Слуцка и спросил у местных жителей: «Что бы вы сделали в своём микрорайоне, если бы стали его мэром?». Коротко о том, что ответили жители «Сахарного». Видеоопросы цикла «Если бы я был мэром» смотрите на kurjer.info здесь.

Гісторыя старога вугальнага праса

«З гэтым прасам у нашай сям'і ў час нямецкай акупацыі адбылася трагікамічная гісторыя». Успаміны Ліліі Пятроўны, гераіні публікацыі.