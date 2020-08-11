В понедельник вечером, 10 августа — первый день после выборов, «Кур'ер» вёл онлайн, как в Слуцке и в Минске жители выходили на протесты против действующей власти.

К 22 часам в здании Слуцкого РОВД находилось около 30 задержанных. Точное количество случчан, которые попали в милицию, пока неизвестно. Но, по информации «Кур'ера», многие отделаются не просто штрафами — им грозит арест не на одни сутки.

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Посмотрите фотографии «Кур'ера», как всё происходило.