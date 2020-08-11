В понедельник вечером, 10 августа — первый день после выборов, «Кур'ер» вёл онлайн, как в Слуцке и в Минске жители выходили на протесты против действующей власти.
К 22 часам в здании Слуцкого РОВД находилось около 30 задержанных. Точное количество случчан, которые попали в милицию, пока неизвестно. Но, по информации «Кур'ера», многие отделаются не просто штрафами — им грозит арест не на одни сутки.
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Посмотрите фотографии «Кур'ера», как всё происходило.
Вчера ездил в деревню. Трудовая Беларусь вся в полях. Уже в окрестностях Слуцка почти повсеместно сжаты зерновые. вот механизаторы трудяги и те кто организует работу настоящие герои Беларуси, а те кто буянит как в песне Шевчука"подзаборная дрянь"-дети мелких лавочников, которые свое неумение вести бизнес связывают с президентом. Спасибо милиции и омону за то что встали против этих недорослей и загнали их в стойло.
Ты похож по поведению на юного брсмовца, который сходил в сортир, разделил все на куски, завернул в газеты, подбросил под двери квартир и поджёг, а потом хихикал в сторонке, наблюдая. Здетинял пенсионер, позорится на весь свет.
А народ не забудет эти дни, за все спросит в будущем.
А ты похож метел 13, на сопливого зубровца, который сходит в сортир, разделит все на куски, завернет в газеты, подбросит под двери квартиры, подожжет и свалит все на юного брсэмовца, наблюдая и хихикая. Здетинел/, пенс, и позоришься на весь свет, позоришь также все опозишн. Ты с пенсом Фактором и прочими экстремистами это еще не народ. Был такой пенсоопозитГена Карпенко. Многие его уже не помнят, говорил тоже, что когда-то в будущем припомнит Президенту его пенсоопозиционные обиды, да уже его на светие нет и его самого забыли.
Спасибо, от души посмеялся.)))Смешишь весь Слуцк и регионы своими вы… выражениями. Безопаст!ность))).
Наверное в молодости вещал, что советский народ под руководством мудрого генсека дал достойный ответ провокациям с запада, выполненив решения 25 съезда КПСС и завершив пятилетку досрочно, укрепив свои вооруженные силы и тра-тата-та с трибуны. Но среди нашей молодежи есть определенные элементы, идоло поклонствующие западу… Ну и стук-стук.
Молодость моя Белоруссия
Песни стукачей в КГБ…
Пиши ещё, народ любит юродствующих.
тупое чмо гавкает из-под забора и воняет как скунс сиди уже молча тебе пора думать о вечном
Ты и есть тупое чмо и скунс пора тебе думать о вечном, пенс.
лучше б ты и не возвращался из деревни, а залез в кучу навоза и сидел там
лучшеб ты не вылезал из своего заборостроительного училища и строил заборы чтоб Сярога тапок не позорил наш Слуцк съемками поваленных заборов
Верымможампераможам… обосрались.
На месте л. надо было меры принимать еще 3 месяца назад и все обнародовать. Больше показывать этих героев которые потом сопли на камеру размазывают, чтобы опозиты знали, что будет если взрывать страну. Эл, это не только вопрос безопасного президентства, но и наша безопастность. А Воуке Неронскому еще повезло, что его вовремя посадили. у многих на фото гладкие рыла и пузо. Совсем непохоже, что они измучены несвободой, тяжким трудом и нуждой. Видно хорошо и регулярно перерабатывают продукты на кал.
Главное что Домохазяйкановская себя обезопасила-а вы тут как хотите.
А шеф то твой семью в Турцию перевез и тебя не взял не нужен ты ему тупой пенс такого быдла везде хватает
Ты что, гопник? И с какого перепуга ты взял, что 2015 пенс и вообще почему так пренебрежительно о данной категории тут строчишь, они же не брезговали тебе памперсы менять? Хотя ему до пенсии намного меньше чем тебе до культурного человека, готового жить по европейски)))
нейки ты дурны.