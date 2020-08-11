Самый популярный диван сегодня в Беларуси. Фотофакт

Сегодня провластные СМИ и телеграм-каналы опубликовали «видеообращение» Светланы Тихановской. В нём она читает с листа обращение к белорусам о том, что выборы состоялись, и просит их не выходить на площади.

Через некоторое время Мария Колесникова рассказала, что Светлану заставили записать это обращение, когда та ходила в ЦИК. Диван, на котором сидит Светлана, очень похож на тот, что стоит в кабинете Лидии Ермошиной.

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«Кур'ер» совместил изображения из разных видео. Посмотрите, правда похож?