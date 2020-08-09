«Следить, чтобы соблюдался эпидрежим, чтобы обрабатывали руки». Что происходит в Слуцке на участке в бывшем Доме офицеров

После обеда на участке № 14 (в бывшем доме офицеров). Народу на участке порядка 8−10 человек. На просьбу корреспондента сделать несколько фотографий, председатель комиссии отказала. Она сослалась на Административный кодекс (хотя действует Избирательный кодекс) и посоветовала поговорить с наблюдателями. Наблюдатели сидели в противоположном конце зала, пять человек за столом, и одна женщина в пластиковой маске — рядом.

На вопрос корреспондента: «Как проходят выборы?!» Она ответила: «Очень хорошо!». И рассказала, что среди наблюдателей — все люди опытные, новых никого нет.

На вопрос, какая их функция на избирательном участке, ответила: «Чтобы всё было по закону»:

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следить, чтобы соблюдался эпидрежим,

чтобы обрабатывали руки,

паспорта показывали в развёрнутом состоянии,

чтобы по одному заходили в кабинку и не фотографировали.

Хотя добавила, что свой бюллетень люди могут сфотографировать, но размещать его в сети можно только после 20.00.

— А при подсчёте будете присутствовать?

— Будем смотреть, чтобы всё раскладывали правильно.

В буфете к этому времени было безлюдно, на витринах — тоже выбор небольшой: корейская морковка, шашлык кусками, смаженка, фрукты. Продавцы предлагали молдавский коньяк.