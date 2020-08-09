«Столько людей мы ещё не видели». Как жители 12-го городка Слуцка выбирают президента Беларуси

Ольга Паздерина
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«Столько людей мы ещё не видели». Как жители 12-го городка Слуцка выбирают президента Беларуси
Фотографии: Ольга Паздерина

В 12-м городке участок для голосования расположился в Средней школе № 9. В день выборов жители собрались рано утром, чтобы отдать свои голоса за кандидатов в президенты.


С раннего утра пришли голосовать в основном пожилые случчане. У кого-то дела‚ но в основном по традиции‚ говорят они.

«Столько людей мы ещё не видели». Как жители 12-го городка Слуцка выбирают президента Беларуси
Пенсионер Владимир хотел быть первым и расстроился‚ что оказался вторым в очереди. Его опередила 78-летняя случчанка‚ которая была уже на месте‚ когда корреспондент «Кур'ера» пришла на участок в 7.45.
В 7.55 собралось 8 человек. А к 8.00 — уже 13 случчан.

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Молодая девушка Наталья рассказала «Кур'еру"‚ что сегодня работает с 9 часов и закончит позже 20.00‚ поэтому пришлось прийти на выборы так рано. «Или так‚ или никак"‚ — пояснила случчанка.

Пока народ ждал в фойе школы, когда начнётся голосование, люди обсуждали кандидатов. Другие тоже беседовали на тему выборов и ситуации, которая сложилась сейчас в стране. «Кур'ер» присутствовал при разговоре двух пенсионерок.

— На площади будет митинг. Что им надо? — задалась вопросом одна случчанка.
— Я не пойду. Зачем? Мало ли чего случится? Тогда, помнишь, в одном году гранату кинули? Сколько пострадало около центрального, — ответила собеседница.

—Ты думаешь, не наехали сейчас? Наехали.
— Всякой твари будет. А в Минске там сборищи и сборищи. Так Лена хлопцам приказала, чтобы они никуда и ничего.

— Этих наркоманов хватает. Они, может, подсунули им 50 рублей, они и полетели.
— Да. А алкаши?

Слуцкие избиратели вспоминали, как выборы проходили в советские времена. «Раньше на выборы шли как на праздник"‚ — улыбаясь, сказал Владимир. Пожилые случчане согласились. Когда в магазинах не было ни конфет‚ ни апельсинов‚ ни других дефицитных товаров‚ всё это продавали в буфетах в день выборов‚ поэтому люди сразу бежали за покупками.

«Столько людей мы ещё не видели». Как жители 12-го городка Слуцка выбирают президента Беларуси

В 8.00 случчанка, которая стояла в очереди первой, сразу пошла в буфет‚ а не отдавать голос за своего кандидата. Поэтому первым проголосовал Владимир. Он и получил сертификат со скидкой от председателя избирательной комиссии Антонины Лобановой.

Случчанин Владимир получает в подарок сертификат со скидкой
Шторок на кабинках для голосования нет
Когда корреспондент «Кур'ера» выходила из участка в 8.15‚ по улице Ленина проезжал легковой автомобиль‚ из которого на полной громкости звучала песня «Перемен требуют наши сердца…»

Около 11.00 корреспондент «Кур'ера» вернулась на участок. Люди шли почти сплошным потоком — кто-то только заходил в школу, а кто-то уже проголосовал.

«Столько людей мы ещё не видели». Как жители 12-го городка Слуцка выбирают президента Беларуси

Один мужчина на входе удивился: «Столько людей мы ещё не видели на выборах!»

Больше всего избирателей собралось в буфете. Если рано утром столы были заставлены товарами, то уже спустя три часа подносы с дешёвыми булочками были полупустыми.

Люди голосуют спокойно, без суеты, хотя образуются небольшие очереди на выдачу бюллетеней. Видно, что никого не смущает отсутствие шторок на кабинках.

«Столько людей мы ещё не видели». Как жители 12-го городка Слуцка выбирают президента Беларуси

Как проходят выборы президента в Слуцке и в стране. «Кур'ер» следит за выборами в режиме онлайн.

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