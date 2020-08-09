В 12-м городке участок для голосования расположился в Средней школе № 9. В день выборов жители собрались рано утром, чтобы отдать свои голоса за кандидатов в президенты.



С раннего утра пришли голосовать в основном пожилые случчане. У кого-то дела‚ но в основном по традиции‚ говорят они.



Пенсионер Владимир хотел быть первым и расстроился‚ что оказался вторым в очереди. Его опередила 78-летняя случчанка‚ которая была уже на месте‚ когда корреспондент «Кур'ера» пришла на участок в 7.45.

В 7.55 собралось 8 человек. А к 8.00 — уже 13 случчан.

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Молодая девушка Наталья рассказала «Кур'еру"‚ что сегодня работает с 9 часов и закончит позже 20.00‚ поэтому пришлось прийти на выборы так рано. «Или так‚ или никак"‚ — пояснила случчанка.

Пока народ ждал в фойе школы, когда начнётся голосование, люди обсуждали кандидатов. Другие тоже беседовали на тему выборов и ситуации, которая сложилась сейчас в стране. «Кур'ер» присутствовал при разговоре двух пенсионерок.

— На площади будет митинг. Что им надо? — задалась вопросом одна случчанка.

— Я не пойду. Зачем? Мало ли чего случится? Тогда, помнишь, в одном году гранату кинули? Сколько пострадало около центрального, — ответила собеседница.

—Ты думаешь, не наехали сейчас? Наехали.

— Всякой твари будет. А в Минске там сборищи и сборищи. Так Лена хлопцам приказала, чтобы они никуда и ничего.

— Этих наркоманов хватает. Они, может, подсунули им 50 рублей, они и полетели.

— Да. А алкаши?

Слуцкие избиратели вспоминали, как выборы проходили в советские времена. «Раньше на выборы шли как на праздник"‚ — улыбаясь, сказал Владимир. Пожилые случчане согласились. Когда в магазинах не было ни конфет‚ ни апельсинов‚ ни других дефицитных товаров‚ всё это продавали в буфетах в день выборов‚ поэтому люди сразу бежали за покупками.

В 8.00 случчанка, которая стояла в очереди первой, сразу пошла в буфет‚ а не отдавать голос за своего кандидата. Поэтому первым проголосовал Владимир. Он и получил сертификат со скидкой от председателя избирательной комиссии Антонины Лобановой. Когда корреспондент «Кур'ера» выходила из участка в 8.15‚ по улице Ленина проезжал легковой автомобиль‚ из которого на полной громкости звучала песня «Перемен требуют наши сердца…»

Около 11.00 корреспондент «Кур'ера» вернулась на участок. Люди шли почти сплошным потоком — кто-то только заходил в школу, а кто-то уже проголосовал.

Один мужчина на входе удивился: «Столько людей мы ещё не видели на выборах!»

Больше всего избирателей собралось в буфете. Если рано утром столы были заставлены товарами, то уже спустя три часа подносы с дешёвыми булочками были полупустыми.

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Люди голосуют спокойно, без суеты, хотя образуются небольшие очереди на выдачу бюллетеней. Видно, что никого не смущает отсутствие шторок на кабинках.