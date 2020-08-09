Корреспондент газеты «Кур'ер» побывала на избирательных участках в Слуцке — в гимназии № 1 и в СШ № 6. Суббота, 8 августа, идёт досрочное голосование.

На одних участках шторы, помогающие обеспечить тайну голосования, есть, на других в кабинках обстановка не такая «интимная», но, похоже, никто не подсмотрит, за кого вы проголосовали. Почему нет шторок — каждый может выдвинуть свою версию — то ли «коронавирусную», «фальсификационную», «контр-провокационную», «чэсную» или «нячэсную»…

С «интимом» и без… Как выглядели два избирательных участка в Слуцке накануне главного дня выборов
СШ № 6. Участок для основного дня голосования. Фотографии: Татьяна Гусева
С «интимом» и без… Как выглядели два избирательных участка в Слуцке накануне главного дня выборов
А это участок для досрочного голосования
С «интимом» и без… Как выглядели два избирательных участка в Слуцке накануне главного дня выборов
Наблюдатели от кампании «Говори правду» возле слуцкой гимназии № 1. Они пять дней считают количество пришедших на участки избирателей, сидя на скамейке у школы. В соответствии с постановлением ЦИК на участке в дни досрочного голосования может находиться до трёх наблюдателей, в основной день голосования — до пяти. Все места заняты наблюдателями, которые зарегистрировались ранее. Среди них — наблюдатели от общественных объединений БРСМ, «Белая Русь», «Союз женщин» и т. д.
С «интимом» и без… Как выглядели два избирательных участка в Слуцке накануне главного дня выборов
На одном из двух участков в гимназии кабинки без шторок.
С «интимом» и без… Как выглядели два избирательных участка в Слуцке накануне главного дня выборов
Члены комиссии и наблюдатели

С «интимом» и без… Как выглядели два избирательных участка в Слуцке накануне главного дня выборов

С «интимом» и без… Как выглядели два избирательных участка в Слуцке накануне главного дня выборов
На втором этаже гимназии другой участок
С «интимом» и без… Как выглядели два избирательных участка в Слуцке накануне главного дня выборов
Наблюдатели
С «интимом» и без… Как выглядели два избирательных участка в Слуцке накануне главного дня выборов
И кабинки со шторками
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