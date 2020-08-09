Корреспондент газеты «Кур'ер» побывала на избирательных участках в Слуцке — в гимназии № 1 и в СШ № 6. Суббота, 8 августа, идёт досрочное голосование.

На одних участках шторы, помогающие обеспечить тайну голосования, есть, на других в кабинках обстановка не такая «интимная», но, похоже, никто не подсмотрит, за кого вы проголосовали. Почему нет шторок — каждый может выдвинуть свою версию — то ли «коронавирусную», «фальсификационную», «контр-провокационную», «чэсную» или «нячэсную»…