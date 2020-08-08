Своими словами о выборах-2020. Владимир Адзерихо о том, чем они похожи на игру в карты и кто самый сильный игрок

Житель деревни Болотчицы Владимир Адзерихо, сторож, говорит, что как опытный игрок Лукашенко вступил в борьбу в самый последний момент. Также случчанин поделился впечатлениями от митинга возле Молодёжного центра и высказал уверенность, что силовики сдадут экзамен на отлично.
Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.
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Оппы, у послания трехглавого дракона на ютубе, рекордно низкое число лайков. Такое низкое, что о 97% говорить не приходиться. Интернет не обманешь. так что спойте напоследок «Ждем перемен»,"Муры" и успокойтесь. Не крутите уже мозги народу.
Фактор, за 2 дня до выборов только 33 тыс лайков собрало обращение трио к народу на ютубе. Ну за сегодня еще добавят .И всё. Это даже не 3 процента… это пол Слуцка на всю Беларусь и то четверть там запаребриковые лайки.
Стоило Амельковичу под арест подставляться???