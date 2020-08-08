То, что супер-убийца Джон Уик — белорус, давно не новость. Но мы нашли несколько голливудских художественных фильмов, где так или иначе упоминается наша страна или она ставится местом действия в эпизодах какого-либо кинокартины.

По этим фильмам можно получить очень причудливое преставление о Беларуси или белорусах. «Кур'ер» пересмотрел сотни фильмов и сделал выборку эпизодов (в основном из блокбастеров).

Например, в одном сериале мелькает президент Беларуси Борис Сакович и рассказываются просто «укуренные» факты из жизни нашей страны, хотя утверждается, что сериал базируется на реальных событиях.

Про Беларусь во время исполнения своих ролей слышали актёры Брюс Уиллис, Киану Ривз, Том Круз, Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, Сальма Хайек… Вас ждёт увлекательный просмотр 10-минутный просмотр.

В нашей подборке:

Сериал «Скорпион», 1 сезон, 18 серия (2014 год)

«Миссия невыполнима-5» (2015 год)

«Телохранитель киллера» (2017 год)

«Его собачье дело» (2017 год)

«22 мили» (2018 год)

«Полярный» (2019 г.)

«Джон Уик-3» (2019 год)

Названия фильмов приведены так, как они фигурируют в русскоязычном прокате. В подборку не вошли, фильмы старше 5 лет. Например, «На крючке» (2008 год) и… «Миссия невыполнима-1», где тоже упоминается наша страна.

Знаете ещё какой-то фильм, где есть что-то про Беларусь — пишите в комментариях.