Кто ваш «кандидат». Голосуйте

С июля среди читателей «Кур'ера» проходит голосование за «кандидатов». Напомним, что мы просим проголосовать вас, уважаемые читатели, не за претендентов на пост президента Беларуси, а за понятия, ценности, которые близки вам и которые может разделить (или не разделить) с вами глава республики.



Вместо имён политиков в анкету читатели вписывают своих «кандидатов».

«Кур'ер» собрал все данные, чтобы посмотреть, за какие понятия или ценности голосовали чаще всего. Так определилась десятка самых популярных понятий и ценностей. И теперь настал решающий этап — так сказать, второй тур. Можете выбрать несколько вариантов:

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Напомним, что люди голосовали как на нашем сайте kurjer.info, так и в редакции газеты «Кур'ер» — на «Участке № 0» (улица Ленина, 128). Заполнялі бюллетень не только жители Слуцка, но и других городов Беларуси. Например, Бобруйска и Ганцевичей. Судя по данным анкет, бюллетень заполняли читатели самых разных возрастов и профессий.

Помимо вышеуказанных пунктов наши читатели часто упоминали, что голосуют

за достойные зарплаты и работу,

привлечение инвестиций,

независимость ветвей власти.

Пишут о честности,

уважении к народу,

выбирали стабильность

и социальные льготы.