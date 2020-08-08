«Действуйте по закону». Обращение Тихановской о мирных переменах

Кандидат в президенты Светлана Тихановская выступила с новым обращением накануне выборов:

«С болью в сердце мы вчера читали новости и смотрели видео, на которых ОМОН и военные задерживали велосипедистов. Мы просим власти опомниться, просим взглянуть на календарь, сейчас 2020 год, а не Средневековье. Такие методы борьбы с тем, кто не согласен, они не то неприемлемы, они за гранью. /…/

Тихановская обратилась с просьбой к силовым структурам «не выполнять преступные приказы» и поблагодарила белорусов за поддержку.

Реклама

«Столько сторонников перемен на улицах наших городов еще не было, в этом году мы убедились, что для нас, для белорусов нет ничего невозможного. Давайте сделаем так, чтобы мы проснулись в новой стране, где за езду на велосипеде нам не будут ломать руки».

«Когда вы увидите, что мы победили — празднуйте нашу победу. Увидели нарушение — действуйте по закону, вызывайте милицию».

«Я прошу вас отказаться от насилия, — сказала в адрес силовиков кандидат в президенты, — Мы мирные люди. Наша сила — в единстве и любви к нашей стране, к нашим семья. Я знаю, что жизнь каждого белоруса — самое ценное, что есть у нас и у нашей страны.

Членов участково-избирательных комиссий кандидат в президенты призвала «действовать по совести и провести честный подсчет голосов».

«Давайте вместе отстоим право выбора — мирно, с достоинством и по закону, как мы, белорусы, умеем это делать».