За два дня до президентских выборов на Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива. Первую электроэнергию с атомной станции планируется получить осенью. Эксперты посчитали, что себестоимость электроэнергии в Беларуси после запуска АЭС вырастет почти в два раза.

Naviny.by разбирались, почему так произойдёт.

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Первый пошёл

7 августа на первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, сообщило Министерство энергетики Беларуси. Первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом была загружена в активную зону реактора в 11.45. «Этап загрузки топлива превращает АЭС в объект ядерной энергетики. К этому шли определенный период времени, огромное спасибо тем, кто здесь работал», — сказал на официальном мероприятии вице-премьер Юрий Назаров.

Всего до конца августа последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. После загрузки топлива ректор будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% мощности) с проведением соответствующих исследований, рассказали в российской корпорации «Росатом».

После подтверждения надёжности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

По данным Минэнерго, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года. «Первые киловатт-часы планируется произвести и выдать в сеть этой осенью», — сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Политическое решение

Загрузка ядерного топлива началась за два дня до президентских выборов. Противники ядерной энергетики увидели в этом политическую подоплёку и призвали власти отложить физический пуск реактора первого энергоблока.

Они напомнили, что строительство БелАЭС сопровождалось инцидентами с гибелью рабочих и повреждениями корпусов реакторов (один из них уронили, второй ударили о железобетонный столб), а также нарушениями внутренних и международных норм.

Нерешенным также остается ряд проблем, связанных с функционированием АЭС.

Так, лицензия на эксплуатацию БелАЭС ещё не выдана, проблемы безопасности, выявленные европейскими экспертами во время партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС, пока не решены, проблема обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС остается открытой. В частности, дополнительное соглашение о его переработке в России не подписано, площадка для временного сухого хранения отсутствует, нет решения о хранении и транспортировке опасных отходов переработки в Беларуси и так далее.

Несмотря на эти проблемы, противники АЭС увидели «непреодолимое желание властей привязать пуск реактора к президентским выборам в Беларуси». По их мнению, подобное наблюдалось и в Чернобыле, когда строительство и ввод в эксплуатацию энергоблоков атомной электростанции ускоряли командными решениями к календарным датам.

«Атомные электростанции не запускают во время революций и беспорядков, которых ожидает власть, не готовят к выборам и другими политическим событиям. Это не просто значительно повышает радиационные риски, но может плохо закончиться», — сказано в сообщении Белорусской антиядерной кампании, которую ведут «Экодом», Белорусская партия «Зелёные» и другие структуры.

Недешёвая энергия

Отдельную озабоченность общественности вызывает вопрос о цене атомной энергии.

В 2012 году в Минэнерго рассчитывали, что себестоимость отпускаемой с БелАЭС электроэнергии составит 4,21 цента за кВт/час. Последнее время чиновники предпочитают не назвать цифры.

В мае этого года заместитель министра энергетики Михаил Михадюк не смог ответить журналистам на вопрос, подешевеет ли для белорусов электроэнергия после ввода в эксплуатацию АЭС. Но «дороже точно не станет», сказал он.

По расчётам государственного научно-исследовательского и проектного предприятия «БЕЛТЭИ», цена электроэнергии с Белорусской АЭС может составить 8,26 цента за кВт/час. В частности, себестоимость производства электроэнергии составит 3,26 цента за кВт/час, плюс в 5 центов за кВт/час оценена кредитная нагрузка, рассказали Naviny. by в «БЕЛТЭИ».

Оппоненты ядерной энергетики сделали собственные расчёты с учётом топливных и операционных затрат, амортизации основных фондов и затрат на погашение кредитов.

По их данным, себестоимость производимого на БелАЭС электричества может составить около 10 центов за кВт/час, что в 2,5 раза больше стоимости электроэнергии, производимой в Беларуси из российского газа — 4 цента за кВт/час. А себестоимость электроэнергии в целом по энергосистеме после запуска обоих реакторов вырастет в 1,8 раза — до 7,26 цента за кВт/час.

Ввод в эксплуатацию БелАЭС обречёт Беларусь на полтора десятилетия более высокой себестоимости электроэнергии, чем в соседних странах, уверены в «Экодоме».