«…но превращать мирных людей в заключённых…» О чём перед выборами кричит мой внутренний голос

То, что сейчас происходит вокруг выборов президента находит разные отзывы. Кто-то не понимает, зачем люди возникают, кто-то не понимает, как люди могут молчать. Скажу своё мнение, так как многие спрашивали зачем я лезу во всё это, кто-то крутит у веска, кто-то поддерживает, а кто-то вообще не понимает и не хочет вникать во всю эту историю.

Я не политик. Я человек творческий. Люблю открытость, правдивость, здравую критику. У меня есть крыша над головой, лучшая семья, замечательные друзья, хорошие знакомые, любимое дело, внутренний стержень, есть еда, питьё, одежда. Но нет возможности быть услышанной, так как это может грозит какой-нибудь статьёй. Да, я знала, что власть обманывает, шантажирует народ, начальники предприятий/ организаций/ учебных заведений им в этом помогают.

Но мой внутренний голос начал кричать и бить меня изнутри, когда начались «хапуны». У каждой стороны всегда и везде есть сторонники. Это нужно понять и принять.

Реклама

Но, превращать мирных людей в заключённых (протоколы, штрафы, арест на несколько суток, проводимость судебных заседаний без адвокатов, представлять свидетелей только людей в форме) — это потолок неуважения и не способность власти государства идти на диалог.

С экранов телевизоров кричат, что власть подвергается провокациям. Люди, которые не имеют способность видеть, слышать, наблюдать, общаться, анализировать будут верить в это. Я — нет.

Не буду перечислять, сколько уже раз люди и кандидаты подвергались провокациям со стороны действующей власти.

Что теперь стало?

Кратко:

запрет на определенные песни,

хлопаешь — автозак,

посигналил — штраф,

стоишь в очереди — автозак + штраф,

кататься на велосипедах тоже опасно,

квартиры нельзя облагораживать так, как хочет хозяин данной квартиры.

Многие говорят: «я хожу спокойно по улице/ стою в очередях … и спокойно возвращаюсь домой, люди сами виноваты».

Возвращаюсь к способности общаться. Пообщайтесь с теми, кто прокатился в большой машинке, получили штрафы и несколько суток за то, что возвращались домой после своих дел/работ/занятий/встреч и просто оказались не в том месте, не в то время. Скажите, что они виноваты в том, что выбрали место жилья неблагополучно? Бред ведь!

И к чему весь этот текст? Да просто так. Написала, чтобы не копилось внутри. Пускай я не знаю, как будет с новым президентом, пускай я понятия не имею, что станет со страной, когда к власти придет новый человек. Но дальше слушать оскорбления и угрозы от действующего президента не желаю. И когда я просыпаюсь утром, не знаю, что ждёт меня в течение дня; когда устраиваюсь на работу, понятия не имею, будет ли мне комфортно; когда знакомлюсь с людьми, не знаю, кого к себе подпускаю…

Но все мы это делаем, не боясь, что с нашей жизнью будет дальше, мы продолжаем жить. Так у меня обстоит дело и с данной ситуацией выборов. Всего лишь хочу справедливости, уважения и честности. А чего вы хотите, это ваше дело.

Это новость, написанная читателем для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».