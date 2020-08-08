Зожник перевёл полезную статью от компании тренеров и диетологов Bornfitness. Он о том, как функционирует иммунная система и почему ее не надо «усилять» спецпрепаратами.
Ещё до вспышки коронавируса мы изо всех сил укрепляли иммунитет, поддавшись на пропаганду многомиллиардного фармбизнеса. Жвачки с витамином С, таблетки с цинком, напитки с антиоксидантами — множество средств преподносилось как абсолютная необходимость.
Но, как это часто сегодня бывает, почти за всем этим стоит не искренняя забота о нашем здоровье, а маркетинг. Большинство витаминов и минералов — за редким исключением — ничем не помогут иммунной системе, если только вы не истощены до крайней степени и не страдаете от серьёзного дефицита важных нутриентов.
Идея, что достаточно лишь проглотить какую-то пилюльку, выпить шипучку или коктейльчик с миллиардами пробиотиков или сделать еще что-то для «усиления» иммунитета — неправильное направление мысли.
Если, конечно, получаете удовольствие от приёма мультивитаминов и закупки суперфудов, то продолжайте в том же духе. Но из этой статьи вы узнаете, как на самом деле поддержать свою иммунную систему.
Как работает иммунитет
Наша иммунная система включает два компонента — врожденный и приобретённый.
Если какая-то зараза пробивает первую линию защиты (кожа, слизистые оболочки) и проникает в организм, начинается врождённая иммунная реакция. С активацией определенных белков и клеток усиливаются воспалительные процессы (да, представьте себе, воспаления бывают полезны), чтобы создать защитный барьер, предотвращающий распространения инфекции. Наглядным примером являются обычные порезы.
Приобретенный (адаптивный) ответ — как раз то, что мы обычно и называем иммунитетом: столкнувшись с заболеванием, организм старается быстрее распознать его и выработать необходимые антитела или иммунные клетки, чтобы победить инфекцию, бактерии или вирус.
Когда организм не способен распознать болезнь (впервые сталкивается с новым вирусом), мы заболеваем. Зато потом, если заболевание побеждено и выработаны необходимые иммунные клетки, они останутся с нами навсегда. Вот почему многие врачи считают, что невозможно дважды подцепить одну и ту же инфекцию. Как только она изучена (вашим организмом), вы защищены.
Так работают вакцины: вам вводится «отключенная» версия вируса, тело «изучает» и создает инструменты для борьбы с заболеванием, а далее вы в безопасности.
Запомните это необходимое условие: чтобы выработать защиту от определенного вируса, занеся его в свою базу данных, адаптивная иммунная система должна сначала с ним познакомиться и преодолеть.
Почему иммунитет не надо «подгонять»
Во-первых, иммунной системой не так уж легко манипулировать. Рекламщики «усиливающих» иммунитет препаратов попросту лгут. Во-вторых, даже если б это было правдой, искусственное «усиление» может быть большой ошибкой.
Думаете, если иммунитет станет суперсильным, то вы будете лучше себя чувствовать, легко выздоравливать и быстро восстанавливаться? Наоборот.
Допустим, вы простыли; перекачанный иммунитет усилит все реакции на заболевание — боль, температуру, сопли и прочие радости. Ведь это не проявления заболевания, а ответ иммунной системы на него. И вы будете наслаждаться ими дольше людей с обычным иммунитетом. Даже когда источник заразы уже обнаружен и обезврежен.
То же, например, и с аллергией: зуд в глазах и першение в горле — это то, как ваша иммунная система реагирует, изучает и преодолевает раздражитель. Если вы её дополнительно усилите, то усилятся и симптомы.
Короче, если ваш организм не переключается в боевой режим, то и не нужна гиперактивная («усиленная») иммунная система, так как именно это вызывает аутоиммунные расстройства, от которых нет лекарств.
Нужна просто здоровая, нормально функционирующая иммунная система, которая знает, как бороться с инфекцией (когда это необходимо), и умеет расслабляться (когда опасности нет). Чтобы этого добиться, перестаньте уповать на волшебные «бустеры», и сосредоточьтесь на том, что действительно важно.
Стресс
Один из главных врагов иммунитета — повышенный уровень стресса, даже если вы его уже не замечаете.В 1980-х учёные исследовали, как иммунная система студентов вела себя в сессионный период. Они выяснили, что из-за стресса предстоящих экзаменов уменьшалось количество Т-лимфоцитов (которые защищают нас буквально от всего, начиная от вирусов и заканчивая тяжелыми заболеваниями вроде рака).
В 1990-х исследователи из университета Карнеги-Меллона обнаружили, что менее застрессованные участники легче справляются с простудой, когда подвергаются воздействию вируса. Подобные иммуноподавляющие реакции выявлялись и в других исследованиях, например, у людей, находящихся в отношениях «все сложно», дольше заживают порезы и иные раны.
Итак, что именно происходит с иммунитетом, когда мы испытываем стресс? Иммунная система защищает нас с помощью армии клеток (главные бойцы — Т-лимфоциты и В-лимфоциты). Эти клетки обеспечивают иммунный ответ здорового человека — производство цитокинов (дружественные белковые клетки, которые помогают нашему организму) и антител (которые сражаются с инородными патогенами).
А различные стрессоры подавляют нормальную иммунную реакцию, и боевые клетки не могут выполнять свою задачу — сохранять наше здоровье.
Чтобы научиться справляться со стрессом, начните с 10−15 минут медитации.
Если отрицаете всяческую эзотерику, то вот ещё пара «доказательных» способов:
- Сделайте 2 глубоких вдоха перед тем, как ответить на звонок или пойти на совещание (любой стрессовый момент, когда учащается сердцебиение
и т. д.). Исследователи медицинского отделения Университета Северной Каролины вдруг обнаружили, что глубокое дыхание помогает почувствовать себя более уверенно и понижает ЧСС, уменьшая уровень стресса.
- Выпейте кофе с друзьями. Ученые из Бристольского университета (то есть британские) заметили, что при потреблении кофеина в одиночестве люди остаются нервными и тревожными; если же пить кофе в компании, негативные ощущения от стресса стихают.
Сон
Недосып со стрессом — прекрасное комбо, чтобы вырубить вашу иммунную систему. Недостаток сна мешает иммунным клеткам добираться до лимфатических узлов (где они помогают бороться с болезнью) или затрудняет производство необходимых антител для борьбы с инфекцией.В одном из исследований обнаружили, что спящие по 6 часов в сутки простужаются в 4 раза чаще, чем валяющиеся в постели по 7 часов. И риск продолжает расти, если спать менее 5 часов.
Вот несколько простых приемов, чтобы легче засыпать (и крепче спать):
- Ложитесь в одно и то же время — полный цикл сна занимает около полутора часов, подбирайте время отбоя и подъёма так, чтоб не подскакивать в REM-фазе (что может оставить без сил на весь день),
- В спальне должно быть прохладно, бессердечные ученые рекомендуют 20 °C или даже 15 °C,
- Старайтесь тренироваться днём пораньше, не перед сном,
- Не употребляйте алкоголь на ночь,
- За час до сна отрубите все экраны,
- Отвлекитесь на что-нибудь приятное — почитайте книгу или пособирайте мозаику: это подключит ту часть мозга, которая «успокаивает» мысли, и вам будет проще заснуть.
Спорт
Еще каких-то 10 лет назад считалось, что физические упражнения ослабляют иммунную систему. Но на деле — наоборот.
Любая физическая активность — от тренировок со штангой до обычной ходьбы — крайне полезна для поддержания иммунитета.
Регулярные тренировки:
- В целом улучшают работу иммунной системы,
- снижают риск развития заболеваний,
- помогают регулировать нормальные воспалительные и противовоспалительные реакции,
- задерживает наступление возрастного иммунодефицита.
Более того, обзоры исследований говорят, что движение можно считать наилучшим лекарством, цитата из исследования:
«Актуальные данные эпидемиологических исследований показывают, что ведение физически активного образа жизни снижает частоту возникновения инфекционных (бактериальные, вирусные) и неинфекционных заболеваний (например, рак), а это означает, что регулярные тренировки улучшают состояние иммунной системы».
Физические нагрузки, обеспечивая позитивный стресс, тренируют и иммунную систему, которая активнее вырабатывает нейтрофилы и лимфоциты. А они в течение 3−4 часов после упражнений циркулируют по организму, обнаруживая и обезвреживая потенциально опасные микроорганизмы. Видимо, именно поэтому упражняющиеся не менее 5 раз в неделю люди болеют почти в 2 раза меньше, чем лодыри.
Что ещё очень важно — тренировки помогают снизить стресс и улучшить сон. Так что физактивность даже можно было бы поставить на первое место по значимости.
Белок
Протеин необходим не только для набора красивых и полезных мышц, он критически важен для каждой клетки нашего организма, включая и иммунную систему.
Белки являются ключевым компонентом тех самых антител, которые разрабатываются иммунной системой для обеспечения безопасности. Также протеины (цитокины) регулируют работу иммунной системы, чтоб она не перестаралась и не атаковала здоровые клетки.
Наверное, вы и так знаете источники качественного белка, но всё равно напомним: молоко и молочные продукты (сыр, творог, йогурт), яйца, рыба и морепродукты, говядина, курица, соя, зерновые и бобовые (например, нут и рис).
Витамин D
Хотя ни одна добавка не принесёт столько пользы, сколько качественный сон, стресс-менеджмент и регулярные тренировки, кое-что стоит попринимать.
Учёные пока ещё исследуют механизмы воздействия, но уже заметили, что витамин D помогает и врожденному, и приобретенному иммунному отклику, а также играет важную роль в производстве антимикробных белков.
Например, в исследовании выяснили, что приём больших доз витамина D пожилыми людьми привёл к 40-процентному снижению заболеваемости респираторными инфекциями в течение года.
Кроме того, в отличие от многих витаминов и минералов, реального дефицита которых трудно добиться, недостаток витамина D может негативно влиять на здоровье более 1 миллиарда человек во всем мире.
Чтобы поддержать организм естественным образом, старайтесь гулять на солнце около 15−20 минут в день. Если же живёте в облачных регионах, обратитесь к пищевым источникам: жирная рыба, например, семга или скумбрия (или масло из печени трески), яйцо, грибы, молоко.
Но если вам все-таки хочется хвастать в соцсеточках красивенькими коробочками с добавочками, то выбирайте такие, в дозе которых содержится не менее 2000−3000 МЕ (IU) витамина D3.
Алкоголь
Полностью отказываться не уговариваем (жизнь есть жизнь, бывают и сложные моменты, и праздники). Но если вы регулярно перебираете, то иммунная система однозначно страдает.
Исследования показывают, что избыток алкоголя — не говоря уж о запоях — препятствует нормальному функционированию иммунной системы, а это делает вас более уязвимым для разных напастей, начиная от инфекций верхних дыхательных путей и заканчивая затянутым восстановлением после порезов, а также спортивных травм.
Если чувствуете, что теряете контроль (пьёте слишком часто или слишком много), воспользуйтесь следующей пошаговой схемой.
Шаг 1: Устраивайте разгрузочные (безалкогольные) дни. Это поможет укрепить волю и выработать здоровые привычки.
Шаг 2: Уберите все спиртное из дома. Как диетчику не стоит хранить на кухне пончики, так и вам лучше избавиться от искушающих вкусняшек.
Шаг 3: Ведите дневник питья и фиксируйте количество «дринков», чтобы не обманывать себя и точно знать, сколько вы приняли и когда пора остановиться.
Другие вещества, по которым есть научные данные о влиянии на иммунитет:
- алоэ вера,
- лорень астрагала перепончатого,
- эхинацея,
- экстракт выдержанного чеснока,
- женьшень,
- солодка голая (лакрица),
- пробиотики.
Фактор, ты купил Амельковичу абрикосов чтоб тот в мурах укрепил свой иммунитет7Или думаешь, что его 10го выпустят и тебе не придется тратиться?