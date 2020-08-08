Эхо недели. В Слуцке митинг оказался запрещённым, а премьер-министр не полностью довольным

На этой неделе случчан, пришедших к молодёжному центру, разгоняли ОМОНом. Потом некоторых из них судили. В город приезжал премьер-министр. И началось досрочное голосование.

Выборы

Во вторник 4 августа в Слуцк собирались приехать кандидат в президенты Светлана Тихановская и её соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало. Они хотели провести разрешённый митинг в рамках предвыборной агитации. Однако на единственное в Слуцке разрешённое место для митинга подогнали технику, привезли рабочих и начали срочные ремонт и озеленение.

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Перед обедом президент Беларуси обращался к парламенту и народу, а в обед сотрудницы штаба Тихоновской просили у рабочих закончить работать возле молодёжного центра до начала митинга.

Но примерно в 17.00 стало известно, что власти отменили митинг из-за срочных ремонтных работ. Хотя в штабе объяснили: по закону, если площадка для митинга пришла в негодность, власти должны предоставить альтернативную. Этого не произошло.

Люди всё равно пришли к молодёжному центру. Туда же пришла милиция. А потом приехал ОМОН. И начались задержания. Не только на площадке, но и через дорогу, и в магазине неподалёку. «Кур'ер» вёл онлайн с места событий. А это — фоторепортаж. А вот — видеорепортаж.

Утром после событий случчане увидели бело-красно-белый флаг над улицей 14-ти Партизан.

ОМОН и милиция задержали возле МЦ 18 случчан. Назавтра их судили. Мы вели онлайн с первого процесса, в конце которого человека арестовали на 5 суток. Арест присудили ещё одному задержанному, а остальным дали штрафы. Назавтра суды продолжились. Мы вели онлайн с суда над журналисткой Зинаидой Тимошек.

Между тем, стартовало досрочное голосование. А в день выборов на слуцких участках проведут развлекательные программы, акции и мастер-классы.

Коронавирус

В Слуцке восстановили некоторые рейсы автобуса № 6. До этого многие рейсы городских автобусов сократили, потому что из-за коронавируса пассажиропоток уменьшился больше чем вдвое. А в день выборов вообще все автобусы будут ходить по полному расписанию.

Однако детский лагерь «Зенитчик» из-за коронавируса пришлось закрыть на весь этот сезон. Там выявили заболевших.

В городе и районе

В Слуцком районе в разгаре жниво. У нас уже в конце июля появились и продолжают появляться экипажи-тысячники: комбайнёры и водители, которые намолотили и перевезли больше тысячи тонн зерна.

В город приехал Роман Головченко, премьер-министр Беларуси. Он не увидел активной работы местной власти по привлечению инвесторов в Слуцкий район.

В городе же между 11-м и 12-м городками сделали новые тротуары с высокими бордюрами, на которые жалуются жители. Дорожники говорят, что это временно, а потом сделают съезды.

Происшествия

Под Любанью пенсионерка в лесу оставила без присмотра ведро черники. Дети нашли ведро, украли из него чернику и продали её. Пенсионерка пожаловалась в милицию. Теперь дети будут наблюдаться инспекцией по делам несовершеннолетних.

Люди

Художник из деревни под Слуцком рассказал, как жил в Литве, как пришлось вернуться и почему он снова хочет уехать. А случчанка Зоя Шилович отметила 100-летний юбилей. Она рассказала нашему корреспонденту трагическую историю о том, как пережила войну и как её деревню Павловку и её братьев сожгли фашисты.

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А знаменитый белорусский художник и дизайнер, уроженец Слуцка Владимир Цеслер предложил в «Инстаграме» свой вариант герба.