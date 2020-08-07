Галина за Лукашенко, Янина Баранникова… В прямом эфире случчанки обсудят выборы и кандидатов

Кто будет в гостях
Встречу будут вести Алиса Листапад, редактор интернет-журнала Lampa, и Виктория Капская, автор женского проекта Lampa. В качестве гостей в редакцию приглашены:
- Галина Короленя, которая поддерживает действующего президента;
- Янина Баранникова, участница видеопроекта газеты «Кур'ер» «Своими словами о выборах-2020»;
- Светлана Анисенко, активная участница женского проекта Lampa.
На какие темы будем говорить
Во время прямого эфира зрители узнают, что девушкам не нравится в современной Беларуси и какой жизни хотят для страны, что думают о кандидатах, верят ли они в честные выборы, участвуют ли в митингах и многое другое, связанное с актуальными событиями в стране.
Мы приглашаем наших читателей, подписчиков включиться в прямой эфир и поддерживать нашу беседу комментариями. Задавайте вопросы, пишите, каких перемен ждёте от 9 августа — по возможности будем отвечать на ваши сообщения.
Янина-молодец!
Галина молодец. ей оппопропаганда не задуртла голову за последние три месяца.