Галина за Лукашенко, Янина Баранникова… В прямом эфире случчанки обсудят выборы и кандидатов

В пятницу, 7 августа, в прямом эфире @kurjer () состоится женский разговор о выборах президента в Беларуси. Авторы женского проекта Lampa и три случчанки обсудят происходящие события в стране с разных точек зрения.

Кто будет в гостях

Встречу будут вести Алиса Листапад, редактор интернет-журнала Lampa, и Виктория Капская, автор женского проекта Lampa. В качестве гостей в редакцию приглашены:

На какие темы будем говорить

Во время прямого эфира зрители узнают, что девушкам не нравится в современной Беларуси и какой жизни хотят для страны, что думают о кандидатах, верят ли они в честные выборы, участвуют ли в митингах и многое другое, связанное с актуальными событиями в стране.

Мы приглашаем наших читателей, подписчиков включиться в прямой эфир и поддерживать нашу беседу комментариями. Задавайте вопросы, пишите, каких перемен ждёте от 9 августа — по возможности будем отвечать на ваши сообщения.



