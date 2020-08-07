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Галина за Лукашенко, Янина Баранникова… В прямом эфире случчанки обсудят выборы и кандидатов

Виктория Капская
Виктория Капская
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В пятницу, 7 августа, в прямом эфире @kurjer (Instagram и YouTube) состоится женский разговор о выборах президента в Беларуси. Авторы женского проекта Lampa и три случчанки обсудят происходящие события в стране с разных точек зрения.

Кто будет в гостях

«Женщинам тоже свойственно идти вперёд и рисковать». Интервью с Татьяной Короткевич о выборах, женщинах и политике
Виктория Капская и Алиса Листапад во время прямого эфира с Татьяной Короткевич. Фото: Алесь Достанко
Встречу будут вести Алиса Листапад, редактор интернет-журнала Lampa, и Виктория Капская, автор женского проекта Lampa. В качестве гостей в редакцию приглашены:

На какие темы будем говорить

Во время прямого эфира зрители узнают, что девушкам не нравится в современной Беларуси и какой жизни хотят для страны, что думают о кандидатах, верят ли они в честные выборы, участвуют ли в митингах и многое другое, связанное с актуальными событиями в стране.

Мы приглашаем наших читателей, подписчиков включиться в прямой эфир и поддерживать нашу беседу комментариями. Задавайте вопросы, пишите, каких перемен ждёте от 9 августа — по возможности будем отвечать на ваши сообщения.


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2 Авторы комментариев
It is 2015factor Авторы недавних комментариев
factor
Участник
factor

Янина-молодец!

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7 августа 2020 14:23
It is 2015
Участник
It is 2015

Галина молодец. ей оппопропаганда не задуртла голову за последние три месяца.

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7 августа 2020 15:06

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Виктория Капская

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тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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