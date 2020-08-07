Почему Тихановская в белом… Посмотрите, как поменялся её имидж и какие роли у Колесниковой и Цепкало

Lampa присмотрелась к объединённому штабу Светланы Тихановской и сделала несколько интересных наблюдений об имидже и пиаре «женской» команды.
Свои выводы я сделала на основании упоминаний в СМИ и официальной страницы в Instagram.
Светлана Тихановская
До задержания Сергея Тихановского Светлана была абсолютно не публичной личностью. И почти не мелькала в прессе. Всё изменилось с момента её регистрации кандидатом в президенты и объединения со штабами Бабарико и Цепкало.
Хватит и беглого взгляда на страницу Instagram, которая указана на сайте tsikhanouskaya2020.by, чтобы понять, когда со Светланой начали работать имиджмейкеры.Для сравнения: вот скрины двух видео. Первое — от 15 июля после регистрации Светланы Тихановской кандидатом в президенты, а второе совсем свежее — от 5 августа.
Вот, например, Светлана на телевыступлениях:
Тихановская на митингах, пикетах в разных городах Беларуси:
Мария Колесикова
Если мы говорим о стиле объединённого «женского» штаба, то нельзя не обратить внимание на Марию Колесникову — представителя штаба Виктора Бабарико.
У женщины эффектный, запоминающийся образ — стрижка «Гарсон», блонд и красная помада. Вообще, красная помада — это визитная карточка Марии.
Вероника Цепкало
Вероника Цепкало самая женственная и элегантная из трио. Она выбирает подчёркнуто женственные силуэты.
И в целом
У каждой представительницы женского штаба есть легко читаемый образ и имиджевые «обязанности».
Со Светланой мы уже разобрались — это свет, честность и вера. В своих речах в качестве кандидата в президенты она рассказывает, почему пошла в политику, и даёт людям надежду на перемены.
Мария — та самая «мягкая сила», о которой много говорят в последнее время. Это образ умной, волевой женщины. Лаконичный стиль в одежде. Послушайте, как она говорит: спокойно, уверенно, в голосе слышны стальные нотки. Смотришь на эту женщину и понимаешь — она может всего добиться. Здоровый феминизм в лучшем своём проявлении.
Вероника Цепкало выглядит успешной светской дамой. Эта умная женщина пряталась в тени мужа и наконец раскрылась. А помните, как совсем недавно в своём интервью супруг Вероники Валерий Цепкало рассуждал, что «жена в семье решает только, что приготовить на ужин»? Вероника в ответ лишь вежливо улыбалась. В этом и есть женская мудрость, которая подкупает. По мнению мужа, она должна была сидеть на кухне и думать, что приготовить на ужин, а теперь она одна из самых знаменитых женщин в Беларуси.
Неважно, как закончатся эти выборы. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало дали белорускам один важный урок — научили верить в себя. И абсолютно ничего страшного, что делали они это продуманно и стильно.
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