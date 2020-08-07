Почему Тихановская в белом… Посмотрите, как поменялся её имидж и какие роли у Колесниковой и Цепкало

В век Instagram «картинка» решает если не всё, то очень многое. Первое, что приходит на ум, когда я слышу «объединённый штаб Тихановской», — это «стиль». Начиная от символики и заканчивая внешним видом. Очевидно, что за такой картинкой стоит команда, которая хорошо знает своё дело.

Lampa присмотрелась к объединённому штабу Светланы Тихановской и сделала несколько интересных наблюдений об имидже и пиаре «женской» команды.

Свои выводы я сделала на основании упоминаний в СМИ и официальной страницы в Instagram.

Светлана Тихановская

До задержания Сергея Тихановского Светлана была абсолютно не публичной личностью. И почти не мелькала в прессе. Всё изменилось с момента её регистрации кандидатом в президенты и объединения со штабами Бабарико и Цепкало.

Хватит и беглого взгляда на страницу Instagram, которая указана на сайте tsikhanouskaya2020.by, чтобы понять, когда со Светланой начали работать имиджмейкеры. Для сравнения: вот скрины двух видео. Первое — от 15 июля после регистрации Светланы Тихановской кандидатом в президенты, а второе совсем свежее — от 5 августа.

Метаморфозы в облике Светланы Тихановской произошли после объединения со штабами Бабарико и Цепкало.Если вы посмотрите на появление Тихановской на публике — пресс-конференции, митинги, пикеты, то заметите, что Светлана почти всегда в светлом. Думается, что пиар-команда именно на этом и делает акцент. Фигура Тихановской должна ассоциироваться с честностью, чистотой и светом. Светлана = светлое будущее. Белые браслеты и ленточки как часть агитационной политики закрепляют эту ассоциацию. Нет, конечно, кандидат в президенты появляется и в тёмной одежде (в основном в повседневной жизни), но делает Светлана это намного реже. Особенно если речь идёт о важных мероприятиях.

Вот, например, Светлана на телевыступлениях:

Тихановская на митингах, пикетах в разных городах Беларуси:

Мария Колесикова

Если мы говорим о стиле объединённого «женского» штаба, то нельзя не обратить внимание на Марию Колесникову — представителя штаба Виктора Бабарико.

У женщины эффектный, запоминающийся образ — стрижка «Гарсон», блонд и красная помада. Вообще, красная помада — это визитная карточка Марии.

Вероника Цепкало

Вероника Цепкало самая женственная и элегантная из трио. Она выбирает подчёркнуто женственные силуэты.

И в целом

У каждой представительницы женского штаба есть легко читаемый образ и имиджевые «обязанности».

Со Светланой мы уже разобрались — это свет, честность и вера. В своих речах в качестве кандидата в президенты она рассказывает, почему пошла в политику, и даёт людям надежду на перемены.

Мария — та самая «мягкая сила», о которой много говорят в последнее время. Это образ умной, волевой женщины. Лаконичный стиль в одежде. Послушайте, как она говорит: спокойно, уверенно, в голосе слышны стальные нотки. Смотришь на эту женщину и понимаешь — она может всего добиться. Здоровый феминизм в лучшем своём проявлении.

Вероника Цепкало выглядит успешной светской дамой. Эта умная женщина пряталась в тени мужа и наконец раскрылась. А помните, как совсем недавно в своём интервью супруг Вероники Валерий Цепкало рассуждал, что «жена в семье решает только, что приготовить на ужин»? Вероника в ответ лишь вежливо улыбалась. В этом и есть женская мудрость, которая подкупает. По мнению мужа, она должна была сидеть на кухне и думать, что приготовить на ужин, а теперь она одна из самых знаменитых женщин в Беларуси.

Неважно, как закончатся эти выборы. Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало дали белорускам один важный урок — научили верить в себя. И абсолютно ничего страшного, что делали они это продуманно и стильно.





