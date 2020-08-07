С 8 августа открывается охота на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, а также вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана.



Об этом «Кур'еру» сообщили в Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Продлится летне-осенний сезон на пернатую дичь по второе воскресенье декабря (13 декабря).

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Охота разрешена в светлое время суток следующими способами: из засады, с подхода, с подъезда с маломерных судов без двигателя либо с выключенными двигателями.

Разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряжённые дробью, охотничьих собак всех групп, кроме гончих и борзых.

Допускается безружейная охота с ловчими птицами.

Со второй субботы августа (8 августа) открывается охота на тетерева, так как этот вид является нормированным, его добыча осуществляется по разрешению и охотничьей путёвке, полученной в охотхозяйстве.

С первой субботы сентября (5 сентября) будет разрешено добывать рябчика и серую куропатку, а с третьей субботы сентября (19 сентября) — гуся серого, белолобого, гуменника и канадскую казарку.