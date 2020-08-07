«Политическая афера». Ермошина назвала интернет-платформу для электронного голосования преступным проектом

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина сказала, что создание интернет-платформы «Голос» для электронного голосования направлено на организацию массовых беспорядков.



Об этом она заявила в своём видеообращении.

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искажённого результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», — выразила своё мнение Ермошина.

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Лидия Ермошина пояснила, что шторки на некоторых участках убрали по решению участковых избирательных комиссий.

«И опять масса вопросов — насколько это законно? Сразу же могу сказать, что закон не определяет, каким образом должны быть устроены кабины для голосования. Главное, чтобы они обеспечили тайну волеизъявления, а они обеспечивают, поскольку закрывают избирателя с трех сторон. Четвертая сторона остается свободной для того, чтобы в этом замкнутом пространстве не образовывалась эпидеомиологически небезопасная среда, и чтобы избиратели не прикасались к большому количеству предметов. Мне непонятно возмущение по этому поводу. Такое ощущение, что возмущаются те, кто собирался использовать место для голосования прежде всего для выполнения каких-то, не совсем законных действий — разрыв бюллетеня, подмена бюллетеня на какой-нибудь листок для голосования, еще что-то, чего не знаем, но что задумано, как технология, направленная на срыв выборов», — сказала она.

Ермошина также укорила кандидата Светлану Тихановскую, которая через СМИ дала «вредный совет» о том, когда голосовать: «прийти в основной день голосования, чтобы образовать скопление избирателей в комиссиях».

«Сразу могу сказать. Это совет не просто вредный. Это совет, который будет препятствовать вашему голосованию. И вот почему, в конце дня 9 августа будет работать меньше членов участково-избирательных комиссий — часть из них поедет с ящиками для голосований на дому. А в случае, если будет большое скопление избирателей, комиссиям рекомендовано устроить пропускной режим, то есть пропускать на территорию участка не больше людей, чем там находится членов комиссий» — сказала Ермошина.

Лидия Ермошина также выразила сожаление, что в нашей стране внедряется «политическая афера под названием интернет-платформа „Голос“».

«По сути то, что вам предлагается — это создание теневого Центризбиркома», — отметила глава ЦИК.

Она назвала платформу «вредным и преступным проектом», которую рекламирует человек, который является «потенциальным грантом Конституции», кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки. Вот для чего это делается", — выразила свое мнение Ермошина.

Напомним, что 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчёте голосов на выборах, пишет TUT.BY.

«Ещё одна тема, которая всплыла, — это альтернативный подсчёт голосов в день выборов. И Генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах, если такие обращения туда поступят», — заявил он.