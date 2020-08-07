Собираюсь голосовать 9 августа, а сегодня побывала на избирательном участке № 33 в Бокшицком сельском доме культуры.

Меня встретил дежурный милиционер Артём, мой ученик, выпускник 2010 года. У нас с ним всегда были хорошие отношения. Поговорили с ним. Артём так и остался доброжелательным, тёплым человеком. Я не думаю, что он поможет причинить какой-либо вред наблюдателям или избирателям.

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