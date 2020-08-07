Лётчик и единственный флаг-штурман Беларуси. О тех, кого больше с нами нет

В рубрике «О тех, кого больше с нами нет» «Кур'ер» публикует добрые слова и воспоминания о тех, кто ушёл из жизни.

Леонид Лагун

Детство

Леонид Демидович родился 3 сентября 1935 года в деревне Козловичи Слуцкого района. Мама Леонида Акулина была связной партизанского отряда Железняка. Вдвоём они в первый год войны переводили сбежавших из лагеря пленных бойцов красной армии в отряд. Мальчика фашисты ранили из автомата сквозным прострелом.

Реклама

После освобождения Случчины от фашистов девятилетний Леонид помогал поднимать сельское хозяйство в родной деревне.

Учёба и работа





Леонид Демидович окончил Шадринское авиационное училище штурманов. Работал штурманом корабля самолётов, штурманом-инструктором в аэропорту Минск-1, старшим штурманом Минского Объединенного авиационного отряда.

В 1973 году Леонид Лагун стал первым и единственным в белорусской авиации флаг-штурманом БУГА аэропорта Минск-1.

В 1974 году Леонид Демидович стал первым в белорусской авиации главным штурманом БУГА аэропорта Минск-1. Работал в этой должности до 1987 года.



За 34 года Леонид Лагун отлетал 14 500 часов на разных типах самолётов. Имеет звание «Заслуженный штурман СССР», медаль «Ветеран труда».

Семья

Жена Леонида Демидовича Нелла (Марионилла) Анатольевна скончалась от онкологии в 1993 году. После её смерти у него была гражданская супруга Нина Ивановна Сочиво. У Леонида Демидовича остались дочь Лариса и сын Дмитрий. Сын работает ведущим инженером ИВЦ в Национальной библиотеке. Также осталось четверо внуков: у каждого из детей Леонида Демидовича родилось по дочери и по сыну.

Благотворительность

Смерть

Все чеки «Жильё», свои и покойной супруги, Леонид Лагун переоформил на строительство храма Воскресенья Христова по улице Гамарника в Минске. Он отказался от приватизации своей квартиры.

Леонид Лагун покинул нас 25 января 2020 года в возрасте 84 лет. Захоронен 27.01.2020 на сельском кладбище в деревне Волмы Драчкинского сельсовета Смолевичского района Минской области вблизи поселка авиаторов «Сокол».

«Семья и внуки скорбят по любимому и заслуженному белорусскому авиатору», — пишет его сын Дмитрий.