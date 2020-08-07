Как у двух парикмахеров был коронавирус, но они носили маски, что уберегло 139 клиентов от заражения

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The New York Times, где рассказывают о двух парикмахерах, которые болели коронавирусом, но обслуживали клиентов. Женщины заразили членов своих семей, а на работе носили маски. И это помогло уберечь от заражения около 140 человек.



Автор: Кэтрин Дж. Ву — The New York Times

Новое расследование анализирует то, что могло бы стать опасной вспышкой — если бы не бдительное ношение маски.

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Согласно отчёту, опубликованному во вторник Центром по контролю и профилактике заболеваний (англ. CDC), бдительное ношение защитной маски, возможно, помогло уберечь около 140 человек от заражения коронавирусом в парикмахерской штата Миссури. В мае все эти люди общались с двумя парикмахерами с подтверждёнными диагнозами коронавирусной инфекции, но ни у одного из этих клиентов не обнаружилось симптомов COVID-19.

Группа исследователей, в которую входят сотрудники департамента здравоохранения округа Спрингфилд-Грин в штате Миссури, не до конца уверена, что смогла определить все факторы, которые помогли предотвратить катастрофическую вспышку. Тем не менее правила, предписывающие местным жителям прикрывать свои рты и носы, разработанные городом Спрингфилдом и салоном Great Clips, где работали стилисты, по-видимому, сыграли существенную роль в сдерживании распространения заболевания.

«Это действительно показывает силу защитных масок для лица, особенно в помещениях», — объясняет Надя Абулезам, эпидемиолог инфекционных заболеваний из Бостонского колледжа, которая не участвовала в исследовании.

Полученные данные подтверждают то, что учёные говорили в течение многих месяцев: маски для лица являются неотъемлемой частью набора инструментов для профилактики заболеваний, рассказал Хуан Б. Гутьеррес, математический биолог из Университета Техаса в Сан-Антонио, который занимается моделированием передачи коронавируса, но не участвовал в самом исследовании напрямую.

«Если мы будем постоянно информировать людей об эффективности масок, то, возможно, сможем сдержать распространение инфекции», — говорит биолог.

Оба стилиста заболели в середине мая. Но они продолжали работать с клиентами в течение недели после того, как начали ощущать симптомы, говорит Кендра Финдли, исследователь в департаменте здравоохранения округа Спрингфилд-Грин и автор исследования.

В то время компании в Спрингфилде только начали возвращаться к работе после введения ограничительных мер, и количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в регионе было крайне низким, рассказал доктор Робин Тротман, врач-инфекционист и автор исследования.

«Были дни, когда у нас был всего лишь один или два случая заболевания максимум», — рассказал доктор Тротман. Такое низкое локальное распространение, возможно, было причиной того, что первый стилист приняла свой кашель и лихорадку за аллергию и продолжала возвращаться к работе, пояснила госпожа Финдли. Вопреки рекомендациям, этот стилист вернулась к своей работе даже в период ожидании результатов теста на коронавирус, который она получила через два дня после прохождения теста.

Вторая сотрудница салона Great Clips заболела в течение нескольких дней после своей коллеги, хотя ни один из четырёх других стилистов не почувствовал себя плохо. Два больных стилиста в конечном итоге дали положительный результат на коронавирус, после чего руководство салона настояло на их изолировании дома.

Однако к тому моменту эта пара работников салона уже вступила в тесный контакт с 139 клиентами, которые желали постричься, побриться и сделать завивку — процедуры, подразумевающие тесный контакт между людьми на короткой дистанции в течение 15−45 минут за раз, чего более чем достаточно для передачи вируса по воздуху, от человека к человеку. И, возможно, так всё и произошло бы, если бы не маски.

В последующие дни сотрудники здравоохранения установили контакт со всеми 139 людьми, оказавшимися в контакте со стилистами, и попросили их оставаться на карантине в течение двух недель. Никто из этих клиентов не сообщил о том, что почувствовал себя плохо в течение последующих 14 дней после посещения салона. Исследователи также предложили клиентам бесплатные диагностические тесты на коронавирус. Шестьдесят семь из них сделали такие тесты, остальные отказались. Тесты оказались отрицательными у всех протестированных людей.

«Я была в шоке», — рассказала мисс Финдли.

Последующие интервью со 104 клиентами показали, что, в соответствии с установленными правилами, как клиенты, так и стилисты, все носили маски в течение почти всех встреч, задокументированных в исследовании.

Стоит отметить, что лишь небольшая группа клиентов использовала респираторы N95 — устройства, предназначенные для фильтрации 95 процентов частиц в воздухе, и одна из лучших форм защиты для работников здравоохранения. С начала пандемии такие респираторы были в дефиците.

Но большинство людей в приведённом выше исследовании, включая двух стилистов, всё же воспользовались обычными тканевыми повязками или простыми хирургическими масками — свободно прилегающими к лицу аксессуарами, которые не образуют воздухонепроницаемую защиту вокруг лица.

Такие способы защиты несовершенны. Но несколько исследований, в том числе некоторые начавшиеся задолго до начала пандемии, указали на эффективность таких форм защиты в предотвращении распространения вирусов, передающихся воздушно-капельным путём, утверждает Джулиан Танг, вирусолог из Университета Лестера, который не принимал участия в исследовании. Хотя и в меньшей степени, но такие маски также могут защитить их пользователя, если кто-либо чихнёт или покашляет в их сторону.

Таким образом, даже самодельные маски, которые не могут гарантированно остановить каждую вирусную частицу, оказались достаточны для достижения определённого уровня защиты — невероятно обнадёживающее открытие, рассказал доктор Гутьеррес. «Если бы они не использовали эти маски, мы бы ожидали совершенно другого развития событий», — заключил он.

Безусловно, использование одних только масок нельзя считать надёжной «сеткой безопасности», говорит Саския Попеску, больничный эпидемиолог и эксперт по инфекционным заболеваниям в Аризоне, которая не участвовала в исследовании. «Это не повод позволять себе ходить и делать всё, что вы хотите, особенно если у вас есть очевидные симптомы».

На самом деле, даже из посетителей этого салона не все могли уйти от заражения. Например, некоторые клиенты, которые отказались пройти тестирование, могли быть инфицированы, но не проявлять симптомов и просто не знать о заражении. Или диагностические тесты, которые выявляют генетический материал коронавируса, могли оказаться ошибочными. Исследователи также не связывались с клиентами, с которыми стилисты общались до того, как им стало плохо — период, в течение которого вирус всё ещё может передаваться другим.

Доктор Абулезам также предупредила, что тот исход, который мы получили в Спрингфилдском Great Clips инциденте, не обязательно будет иметь место при других обстоятельствах. «Речь идёт о кратковременном воздействии в помещении, — рассказала она. — Мы не можем обобщать эти результаты на ситуации, когда люди проводят вместе длительный период времени в закрытом пространстве».

Намёк на именно такой сценарий передачи может быть очевиден из поведения первого стилиста: очень вероятно, что она случайно передала инфекцию второй сотруднице Great Clips во время нескольких встреч без масок, утверждает госпожа Финдли. (Она также, возможно, передала вирус трём членам своей семьи — по-видимому, в момент, когда на ней не было маски).

Даже с определённой защитой коллегам, которые проводят большую часть своего дня вместе, может быть намного труднее минимизировать передачу вируса, утверждает доктор Попеску.

По мере того, как продолжаются дискуссии о способах воздействия и передачи вируса: «Мы не можем сосредоточиваться исключительно на передаче вируса от сотрудника компании к клиенту, от пациента к медицинскому персоналу или от учителя к ученику, например. Нам также нужно обратить внимание и обсудить то, что происходит непосредственно между самими сотрудниками», — добавила она.

«Я надеюсь, что это заставит людей относиться к маскам более серьёзно, — заключила доктор Абулезам. — Очевидно, что у них есть полезное предназначение».

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.

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