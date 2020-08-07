Совместное заявление министров иностранных дел стран «Вермейского треугольника» (Франции, Германии и Польши) накануне президентских выборов в Беларуси:



«Мы, Министры иностранных дел Франции — Жан-Ив Ле Дриан, Германии — Хайко Маас, и Польши — Яцек Чепутович, с большой озабоченностью наблюдаем за продолжающимся развитием ситуации в Беларуси. Накануне президентских выборов мы твёрдо настаиваем на праве белорусского народа на реализацию его основных свобод, включая избирательные права, и поддерживаем независимость и суверенитет Республики Беларусь.

Поэтому мы озабочены тем, что ни ОБСЕ/БДИПЧ, ни Парламентской Ассамблее ОБСЕ, ни ПАСЕ не была предоставлена возможность наблюдения за выборным процессом. В связи с этим мы требуем от белорусских властей провести предстоящие президентские выборы свободно и честно, включая обеспечение возможности независимого мониторинга со стороны местных наблюдателей. Мы обеспокоены сообщениями о нарушении избирательных процедур во время досрочного голосования.

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Беларусь является важным соседом Европейского Союза и активным участником «Восточного партнёрства». Наши отношения за последнее десятилетие были отмечены рудным, но многообещающим диалогом и практическим сотрудничеством. Мы верим в установление более тесных связей Беларуси и её народа с Европейским Союзом, основанных на уважении всеобщих демократических ценностей, включая граждански свободы и главенство закона.

Многое уже было достигнуто благодаря нашим совместным усилиям. Мы выражаем озабоченность тем, чтобы наши совместные достижения не оказались напрасными. Мы призываем белорусское руководство освободить всех заключённых, задержанных по политическим мотивам, воздержаться от применения насилия или любых действий, направленных против прав человека, включая гражданские и политические свободы, и уважать волю белорусского народа. Не существует иного способа укрепить независимость Беларуси, кроме как путём подлинного общественного диалога с участием всех представителей общества".