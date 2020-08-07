На Белорусской АЭС начали загружать ядерное топливо

В пятницу, 7 августа, на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции началась загрузка ядерного топлива.
Об этом сообщает TUT.BY.
В активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 такие сборки.Каждая сборка состоит из 312 тепловыделяющих элементов, диаметр которых — 9 мм, высота — около 4 метров. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке — 571 килограмм.
После загрузки топлива реактор будет выведен на минимально контролируемый уровень (1% мощности) с проведением соответствующих исследований.
С этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки. После подтверждения надёжности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнётся этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включён в энергетическую сеть.
В Минэнерго сообщили, что физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Потом включаются главные циркуляционные насосы для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки.
После этого реактор выведут на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.
Напомним, Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает «Росатом».
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