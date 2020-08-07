Путин позвонил Лукашенко. Главы государств обсудили COVID-19, выборы и задержание бойцов «Вагнера»

В пятницу, 7 августа, состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина по инициативе российского лидера.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

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Помимо двусторонней повестки, значительная часть беседы касалась актуальных вопросов противодействия пандемии COVID-19 в двух странах, выработки вакцины для борьбы с этой инфекцией.

Также предметно главы государств обсудили ход избирательной кампании в Беларуси. Владимир Путин, в частности, отметил важность дальнейшего развития братских белорусско-российских отношений и необходимости противостоять негативным тенденциям и действиям третьих сил, которые могут привести к их ухудшению.

Одной из главных тем разговора стало задержание 33 российских граждан на территории Беларуси. В этой связи было подчёркнуто стремление вместе самым серьёзным образом разобраться в данной ситуации. Президенты договорились максимально предметно и тщательно изучить каждый имеющийся факт с тем, чтобы установить истинные причины сложившейся ситуации, найти виновных и привлечь их к ответственности.