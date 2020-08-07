В субботу, 8 августа, возле Молодёжного центра состоится концерт с участием любительских коллективов Слуцкого района. Начало в 19.00.

Об этом сообщает «Слуцкі край».

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Напоминаем, что единственное место для пикетов и митингов, которое определил Слуцкий райисполком, — площадка около Молодёжного центра. С четверга, 6 июля, она занята различными мероприятиями, в которых участвуют спортсмены, учреждения дополнительного образования и культуры Слуцкого района.

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«Пою себе налево, пою себе направо, и так как я пою уже никто не может петь .Да потому что я -Буба Касторский оригинальный куплетист».

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7 августа 2020 15:34