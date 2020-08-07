Под Слуцком житель деревни из мести поджёг чужую машину и напал на милиционеров с топором (видео)

В ночь на субботу, 1 августа, во дворе частного дома в деревне Малая Падерь загорелся автомобиль. Когда пожарные и милиционеры прибыли на место, Opel почти сгорел. Владелец предположил, что его машину могли поджечь.

Об этом сообщила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, и привела фотографии происшествия.

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Как сообщает МВД Беларуси, потерпевший работает начальником охраны на одном из предприятий Слуцка и накануне происшествия он якобы поругался с местным индивидуальным предпринимателем, который занимается грузоперевозками: тот привёз на предприятие сырьё, игнорируя санитарные меры. В итоге фуру не разгрузили. Однако как заявил «Кур'еру» сам потерпевший (после публикации информации МВД), данного инцидента не было.

Как предполагает следствие, бизнесмен решил отомстить. Его подозревают в том, что он ночью в своём гараже изготовил «коктейль Молотова» и поехал к обидчику. Вход во двор оказался свободным, а дверь автомобиля незапертой. Поэтому мужчина разлил зажигательную смесь по всему салону и поджёг.

Когда 42-летний подозреваемый убегал, то забыл бутылку с оставшейся жидкостью на крыльце дома потерпевшего. В последующем это стало ещё одним подтверждением, что машину подожгли.

Утром оперативники приехали к сельчанину домой и планировали его опросить. Однако предприниматель схватился за топор и начал угрожать милиционерам, выгоняя их со двора. Мать нападавшего пыталась его остановить.

Сельчанина задержали и доставили в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовные дела за умышленное уничтожение имущества, совершённое общеопасным способом, и угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Следствие сообщает, что фигурант сознался в содеянном, рассказал и показал, как совершал преступление. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.

В публикацию внесены уточнения в 14.25.