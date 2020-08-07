На рынке появились домашние абрикосы и груши, шиповник, слива, алыча и голубика. Подешевели баклажаны, белокочанная капуста, картофель, свёкла, виноград. Цены указаны по состоянию на 12.00 пятницы, 7 августа.


Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рублей
  • Картофель молодой — 0,50−0,80 рубля
  • Цветная капуста — 2,5 (вчерашняя), 3,8 рубля (свежая)
  • Брокколи — 4−5 рублей
  • Огурцы — 0,8−1 рубль
  • Помидоры — 2−2,5 рубля
  • Баклажаны — 2 рубля
  • Морковь — 1,2 рубля
  • Свёкла свежая — 0,5 рубль
  • Кабачки — 0,5 рубля
  • Сладкий перец — 3−3,5 рубля
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 0,8 рублей за головку, 5−7 рублей за 1 кг
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) за пучок — 0,5 рубля
  • Спаржевая фасоль — 2 рубля (0,5 кг)
  • Бобы (ведёрко) — 2 рубля

Фрукты

  • Арбуз — 2 рубля
  • Дыня — 2,8 рубля
  • Гранат — 10 рублей
  • Киви — 10 рублей
  • Абрикосы импортные — 5 рублей
  • Абрикосы белорусские — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5-литровое ведро)
  • Нектарин — 7 рублей
  • Персик — 5−5,5 рублей
  • Яблоки — 4 рубля
  • Груши импортные — 4 рубля
  • Груши белорусские — 2 рубля
  • Чернослив — 4,5 рубля
  • Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
  • Лесная земляника— 4 рубля (0,5 литра), 1,5−2 рубля (стакан)
  • Черника — 4−5 рублей (0,5 литра)
  • Голубика — 6 рублей (1 литр)
  • Черешня — 7 рублей
  • Виноград — 6 рублей
  • Виноград киш-миш — 4 рубля
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Малина — 4 рубля (1 литр)
  • Крыжовник — 10 рублей (5 литров)
  • Вишня — 12 рублей (10 литров)
  • Белая (красная) смородина или поречка — 4 рубля (5 литров)
  • Чёрная смородина — 4 рубля (1 литр)
  • Лимоны — 4−5 рублей
  • Бананы — 3 рубля
  • Имбирь — 4 рубля
  • Орех грецкий — 6,5−8 рублей
  • Фундук — 18 рулей

Саженцы

  • Роза (куст) — 2,5−12 рублей
  • Львиный зев (куст) — 2 рубля
  • Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
  • Петуния — 1−2,5 рубля, 3 рубля (ампельная), 8−12 рублей (горшки с цветами)
  • Флоксы — 3 рубля
  • Лилия-куст — 3−7 рублей

Рассада

  • Лук-севок — 4,5−6 рублей
  • Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 г)

1
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Отнесите домашних груш Амельковичу. соберите деньги Зинаиде Тимошек, не жлобитесь- проявите к ним человеколюбие.

Вы должны войти , чтобы проголосовать0Вы должны войти , чтобы проголосовать 
7 августа 2020 15:04