На рынке появились домашние абрикосы и груши, шиповник, слива, алыча и голубика. Подешевели баклажаны, белокочанная капуста, картофель, свёкла, виноград. Цены указаны по состоянию на 12.00 пятницы, 7 августа.



Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рублей

Картофель молодой — 0,50−0,80 рубля

Цветная капуста — 2,5 (вчерашняя), 3,8 рубля (свежая)

Брокколи — 4−5 рублей

Огурцы — 0,8−1 рубль

Помидоры — 2−2,5 рубля

Баклажаны — 2 рубля

Морковь — 1,2 рубля

Свёкла свежая — 0,5 рубль

Кабачки — 0,5 рубля

Сладкий перец — 3−3,5 рубля

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 0,8 рублей за головку, 5−7 рублей за 1 кг

Зелень (лук, укроп, петрушка) за пучок — 0,5 рубля

Спаржевая фасоль — 2 рубля (0,5 кг)

Бобы (ведёрко) — 2 рубля

Фрукты

Арбуз — 2 рубля

Дыня — 2,8 рубля

Гранат — 10 рублей

Киви — 10 рублей

Абрикосы импортные — 5 рублей

Абрикосы белорусские — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5-литровое ведро)

Нектарин — 7 рублей

Персик — 5−5,5 рублей

Яблоки — 4 рубля

Груши импортные — 4 рубля

Груши белорусские — 2 рубля

Чернослив — 4,5 рубля

Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)

Лесная земляника— 4 рубля (0,5 литра), 1,5−2 рубля (стакан)

Черника — 4−5 рублей (0,5 литра)

Голубика — 6 рублей (1 литр)

Черешня — 7 рублей

Виноград — 6 рублей

Виноград киш-миш — 4 рубля

Апельсины — 2,5−5 рублей

Малина — 4 рубля (1 литр)

Крыжовник — 10 рублей (5 литров)

Вишня — 12 рублей (10 литров)

Белая (красная) смородина или поречка — 4 рубля (5 литров)

Чёрная смородина — 4 рубля (1 литр)

Лимоны — 4−5 рублей

Бананы — 3 рубля

Имбирь — 4 рубля

Орех грецкий — 6,5−8 рублей

Фундук — 18 рулей

Саженцы

Роза (куст) — 2,5−12 рублей

Львиный зев (куст) — 2 рубля

Бархатцы (куст) — 1,5 рубля

Петуния — 1−2,5 рубля, 3 рубля (ампельная), 8−12 рублей (горшки с цветами)

Флоксы — 3 рубля

Лилия-куст — 3−7 рублей

Рассада