На рынке появились домашние абрикосы и груши, шиповник, слива, алыча и голубика. Подешевели баклажаны, белокочанная капуста, картофель, свёкла, виноград. Цены указаны по состоянию на 12.00 пятницы, 7 августа.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рублей
- Картофель молодой — 0,50−0,80 рубля
- Цветная капуста — 2,5 (вчерашняя), 3,8 рубля (свежая)
- Брокколи — 4−5 рублей
- Огурцы — 0,8−1 рубль
- Помидоры — 2−2,5 рубля
- Баклажаны — 2 рубля
- Морковь — 1,2 рубля
- Свёкла свежая — 0,5 рубль
- Кабачки — 0,5 рубля
- Сладкий перец — 3−3,5 рубля
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 0,8 рублей за головку, 5−7 рублей за 1 кг
- Зелень (лук, укроп, петрушка) за пучок — 0,5 рубля
- Спаржевая фасоль — 2 рубля (0,5 кг)
- Бобы (ведёрко) — 2 рубля
Фрукты
- Арбуз — 2 рубля
- Дыня — 2,8 рубля
- Гранат — 10 рублей
- Киви — 10 рублей
- Абрикосы импортные — 5 рублей
- Абрикосы белорусские — 2 рубля (1 литр), 12 рублей (5-литровое ведро)
- Нектарин — 7 рублей
- Персик — 5−5,5 рублей
- Яблоки — 4 рубля
- Груши импортные — 4 рубля
- Груши белорусские — 2 рубля
- Чернослив — 4,5 рубля
- Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
- Лесная земляника— 4 рубля (0,5 литра), 1,5−2 рубля (стакан)
- Черника — 4−5 рублей (0,5 литра)
- Голубика — 6 рублей (1 литр)
- Черешня — 7 рублей
- Виноград — 6 рублей
- Виноград киш-миш — 4 рубля
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Малина — 4 рубля (1 литр)
- Крыжовник — 10 рублей (5 литров)
- Вишня — 12 рублей (10 литров)
- Белая (красная) смородина или поречка — 4 рубля (5 литров)
- Чёрная смородина — 4 рубля (1 литр)
- Лимоны — 4−5 рублей
- Бананы — 3 рубля
- Имбирь — 4 рубля
- Орех грецкий — 6,5−8 рублей
- Фундук — 18 рулей
Саженцы
- Роза (куст) — 2,5−12 рублей
- Львиный зев (куст) — 2 рубля
- Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
- Петуния — 1−2,5 рубля, 3 рубля (ампельная), 8−12 рублей (горшки с цветами)
- Флоксы — 3 рубля
- Лилия-куст — 3−7 рублей
Рассада
- Лук-севок — 4,5−6 рублей
- Приправы: тмин, укроп, кориандр — 1 рубль (100 г)
Отнесите домашних груш Амельковичу. соберите деньги Зинаиде Тимошек, не жлобитесь- проявите к ним человеколюбие.