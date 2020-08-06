Случчанке Зое Максимовне Шилович 2 августа исполнилось 100 лет. Юбилярша рассказала «Кур'еру» о значимых событиях своей жизни, которые не стираются из памяти целый век, чем она занимается в столь почтенном возрасте и что думает о жизни тогда и сейчас.

Зоя Максимовна живёт в Слуцке в уютном частном доме вместе со своей младшей дочерью Тамарой, куда переехала восемь лет назад из деревни Лесуны. Там она провела большую часть жизни. А родилась в деревне Павловка. На вопрос, какое событие запомнилось ей больше всего, Зоя Максимовна ответила: «Война».

«По нам стреляли, мы бежали, падали, ползли»

«За год до начала войны я окончила 8-летнюю школу и готовилась поступать в аптечный техникум в Бобруйске, но меня укусила гадюка, поэтому поехать не смогла, стала работать на колхозной ферме. А через год началась война», — рассказывает Зоя Максимовна.

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Война запомнилась как постоянный страх, горе и голод. Зоя Максимовна до сих пор по именам помнит своих односельчан, с которыми она скрывалась в лесу, чтобы их не угнали в Германию, и тех, кто погиб на фронте или сгорел заживо в слуцких деревнях.

«У нас была большая семья: пять братьев, я — старшая, вынянчила всех. Жили до войны мы хорошо, в своём доме, работали в колхозе.

Первый раз у нас немцы появились зимой. Недалеко на хуторе жила женщина, её сын был полицаем, она и сообщила, что в деревню идут немцы. Мы собрались молодёжью, пять человек, и побежали в ближайший лес. По нам стреляли, мы падали, вставали, ползли. Спрятались в лесу, который назывался Басловщина. Ночевали там, снега было по пояс. На следующий день пошли посмотреть, что творится в деревне. Узнали, что немцы поймали и расстреляли одного мужчину, а остальные ушли к партизанам.

Мы в свою деревню больше не вернулись. Пошли через лес в деревню Ляхово, чтобы обсушиться и переодеться. Оттуда - уже кто куда, а я — в Тёплый хутор. Оттуда было видно, как горят вокруг деревни: Гондарево, Старево, Тихонь. Стоял дым со всех сторон. Из Гондарево остался в живых только один мальчик. Потом мама пришла".

Трагедия семьи Шилович

Во время войны двух братьев Зои Максимовны — Николая и Михаила — фашисты сожгли в Гондарево вмести со всеми жителями. Ещё один брат — Евгений — был партизаном, потом служил в армии и погиб на фронте. Виктора угнали в плен, он вернулся домой после войны. Брат Леонид был партизаном, как-то 12 дней сидел в лесу без еды и воды, его нашли партизаны и принесли домой еле живого, после чего он целый год болел. Отец Зои уехал на заработки в Карелию перед войной, больше она его не видела, он погиб под Кёнигсбергом. Так из шестерых мужчин после войны осталось только двое.

Как жили

«Во время войны колхоза не было. Каждый выживал сам. Еды не хватало. Хлеб когда пекли для себя, то и партизанам отдавали», — говорит Зоя Максимовна.

Деревню Павловка немцы сожгли, и семья выкопала землянку — яму, обшитую изнутри досками.

«Там поставили печку, нары. Вещей почти никаких не осталось, только то немногое, что успели спрятать в сундук и закопать перед приходом немцев. Одежда была только та, что на себе. Так и жили первый год после войны.

Войну часто вспоминаю, что пережила… Ноги всю жизнь болят после того, как ночевали в снегу в лесу", — вспоминает Зоя Максимовна.

Замужество и семейная жизнь

Когда война закончилась, Зое было 25 лет. Она вернулась работать в колхоз. В 1947 году познакомилась с будущим мужем Арсентием.

«Нас познакомила жена брата из Лесунов. Она меня пригласила в гости и его. Он до этого служил в армии, был в Тегеране, Сталина видел. Вскоре после знакомства пошли в Омговичи в сельсовет и расписались. Жить стали в доме его родителей в Лесунах. Там в маленькой хатке ютились 9 человек: родители, сестра с тремя детьми, брат и мы. Первый ребёнок родился здесь же», — говорит Зоя Максимовна.

Только в 1948 году молодая семья построила дом, куда перешли и стали жить самостоятельно.

О работе в колхозе

«Я работала в колхозе всё время, даже после рождения ребёнка, положу в коляску сына — и на поле. Выращивали бураки. Давали участок больше гектара каждому. За ним нужно ухаживать. И всё — руками. У каждого была норма. Два раза пололи, а потом осенью теребили руками, чистили от земли, на подводах свозили в бурты. Взвешивали и записывали, сколько заработали. Выходило примерно 20 копеек в день. Купить тогда ничего нельзя было — за хлебом ездили в город. Помогала мама: муку посылала, другие продукты. Первую корову купила мне, но она погибла. А потом уже тёлку подарила, так стало легче: появилось молоко, масло, сметана. Отпусков не было, когда зимой поменьше работы в поле, тогда и отдыхали. Но мне нравилась работа, что бы я в поле ни делала. Из праздников зажинки помню, когда урожай соберём — пели, веселились. Да мы часто пели — на работе и с работы, когда идём. Сейчас не поют. Тяжёлая жизнь была. Рабіла, рабіла и рабіла".

Дети, внуки и правнуки

У Зои Максимовны было трое детей: два сына и дочь. Один сын умер в 42 года после Чернобыля. Сейчас уже семеро внуков, девять правнуков и две праправнучки. Дочь Тамара рассказала, что бабушка воспитала всех внуков, первые двое жили у неё с 8 месяцев, потому что её матери нужно было выйти на работу.

«На лето все внуки съезжались. Бывало, утром она говорит: „Что кто будет есть?“ Один блины заказывает, другой — кашу. Всем варит разное», — говорит Тамара.

«Тяжело с детьми не было, потому что я их всех любила. На работу ходила в поле, и они ко мне приходили», — рассказывает Зоя Максимовна.

На здоровье Зоя Максимовна никогда не жаловалась, а сейчас досадует, что все мышцы болят. «Глаза хуже видеть стали, аритмия, давление низкое», — жалуется она.

Её трудовой стаж — больше 43 лет, звание присвоили — Ветеран труда (правда, от администрации со 100-летием её никто не поздравил). В колхозе работала и после пенсии, когда бураки убирали, и в 80 лет ходила помогать.

Последний раз копала картошку на своём огороде в 96 лет.

Сейчас женщина не чувствует прежней силы, и ей не обойтись без помощи дочери. По мере возможности интересуется окружающей жизнью. Смотрит телевизор, любимая передача — «Поле чудес», про коронавирус тоже знает и про выборы президента. «Молодые пусть выбирают, кто им нужен», — говорит она. Читает газеты при помощи лупы, но на улицу не выходит. На 100-летний юбилей в семье собралось 17 родственников. Зоя Максимовна села со всеми за стол и даже выпила 100 грамм коньяка «за здоровье».