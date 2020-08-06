Вся эта ситуация с выборами, словно ты ходишь налево, смотришь в глаза мужу и делаешь вид, что ничего не происходит

Выступление в парламенте… Несостоявшийся митинг в Слуцке, на котором забирали людей. Потом комментарии наших некоторых самых продвинутых пользователей, что правильно, что забирали, что разогнали, что всё это блажь и муть женщин. А потом итоги первого дня голосования, итоги независимых наблюдателей, которых не пускают на участки, незакрывающиеся кабинки и прочее…

Я ходила на разрешённый митинг, шла посмотреть на сильную женщину Марию Колесникову, встретила много честных, открытых людей. От этого на душе становится немного легче. Но случилось то, что случилось…

Все всё видят, но многие доказывают, что это правильно! Неужели всем этим людям не стыдно?! А потом от наших детей мы чего-то хотим, хотим чистоты, порядка. Неужели так можно?!

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Я всё понимаю, если бы всё было открыто, не запрещалось. Но когда происходит такое и объявляется, что всё хорошо… Мы сами поддерживаем обман и заставляем других врать. И ещё доказываем, что это нормально.

Эта вся ситуация напоминает мне житейскую ситуацию, когда знаешь, что твой муж или жена регулярно ходит налево, а ты смотришь ей/ему в глаза, улыбаешься, живёшь в одной квартире и делаешь вид, что ничего не происходит.

Вам приятно так жить?

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