Журналистке «Новага часу» случчанке Зинаиде Тимошек дали штраф 135 рублей

По версии сотрудников милиции гражднская активистка Зинаида Тимошек аплодировала, кричала «Позор» и «Ганьба». Также сотрудники милиции подчеркнули, что корреспонденты газеты «Кур'ер», работавшие на месте, были обозначены как пресса и выполняли свои профессиональные обязанности.

Тимошек на суде утверждала, что протокол задержания переписали, а также добавила: «Я не могла аплодировать, из-за болезни я не могу аплодировать физически».

Дополняется.

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Контекст: