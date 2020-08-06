Журналистке «Новага часу» случчанке Зинаиде Тимошек дали штраф 135 рублей

По версии сотрудников милиции гражднская активистка Зинаида Тимошек аплодировала, кричала «Позор» и «Ганьба». Также сотрудники милиции подчеркнули, что корреспонденты газеты «Кур'ер», работавшие на месте, были обозначены как пресса и выполняли свои профессиональные обязанности.
Тимошек на суде утверждала, что протокол задержания переписали, а также добавила: «Я не могла аплодировать, из-за болезни я не могу аплодировать физически».
Дополняется.
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Контекст:
- Штрафы и два ареста. Как идут суды над задержанными вечером 4 августа возле Слуцкого молодёжного центра (обновлено)
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