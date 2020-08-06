Своими словами о выборах-2020. Дмитрий Ельницкий: оглянитесь по сторонам, отбросьте страхи и голосуйте

Житель Слуцка Дмитрий Ельницкий, инженер-технолог, рассказывает, что запомнилось из послания президента к народу 4 августа, говорит, что сменяемость власти — один из верных способов на пути к экономическому росту страны. Также случчанин поделился впечатлениями от того, как белорусы прожили эти дни с начала избирательной кампании и что изменилось в стране, и высказал мнение, что важно знать избирателю перед основным днём голосования.

Редакция «Кур'ера» попросила трёх случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям о том, как они понимают ход избирательной кампании, что их удивляет, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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