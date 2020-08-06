Развитие сахарной отрасли, повышение пенсионного возраста. На какие вопросы отвечал премьер-министр во время визита в Слуцк

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с коллективом Слуцкого сахарорафинадного комбината, посмотрел производство. Он рассказал, что к концу года правительство должно выйти с комплексом предложений о развитии сахарной отрасли.

Об этом сообщает Александра Исаева, пресс-секретарь премьер-министра.

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Работники задавали вопросы о конкурентоспособности сахара в связи со снижением цен на внешних рынках, об увеличении пенсионного возраста, об упрощении процедуры приобретения невостребованного жилья в сельской местности.

«Правительство сейчас думает над тем, как стимулировать рост участия граждан в добровольных накопительных программах. Чтобы люди активнее откладывали себе на пенсию, — рассказал Роман Головченко, пишет БелТА. — Эта система в любом случае будет развиваться, будем работать над стимулирующими мерами, чтобы условия были привлекательными. Мы идём по такому же пути, как и другие страны».

«Сахар будет конкурентоспособным. Но „это танго мы должны танцевать вдвоём“. Уже сейчас для оптимизации затрат правительством принят ряд решений по снижению стоимости энергоресурсов для отрасли. Оказана дополнительная кредитная поддержка на льготных условиях», — сказал Роман Головченко. Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, премьер-министр сказал, что в этот момент он повышаться не будет.

Что касается упрощения процедуры приобретения невостребованного жилья в сельской местности, то правительство приняло решение о создании экспертной группы, которая по результатам комплексного и всестороннего анализа земельного законодательства внесёт соответствующие предложения президенту.

«Мы принимали и будем принимать меры по поддержке сахарной отрасли. К концу года правительство должно выйти с комплексом предложений о её развитии», — сказал Роман Головченко.