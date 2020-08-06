Эпидемия коронавируса заставила многих работать из дома. Нравится ли это немцам? И что будет в Германии с удалёнкой после пандемии?

Немецкая касса обязательного медицинского страхования DAK провела опрос среди 7000 сотрудников различных компаний в Германии до пандемии, в декабре прошлого года, и ещё раз — через пять месяцев. Выяснилось, что большинство работодателей в Германии с наступлением кризиса существенно расширили возможности дистанционной работы. Активнее всего её стали использовать в банковской и страховой сферах, в области IT, в химической индустрии, в сферах госуправления, образования и СМИ. При всех недостатках этой формы организации труда пандемия чётче выявила её преимущества.

Удалёнка: больше плюсов, чем минусов

С распространением коронавируса число сотрудников, работающих на удалёнке, увеличилось почти в три раза. Сейчас таких около 30 процентов. Более половины из них считают, что работают дома продуктивнее, чем в офисе. До пандемии каждый пятый постоянно был подвержен стрессу. Сейчас же таковых 15 процентов. А доля тех, кто почти не испытывает психологическую и эмоциональную нагрузку, возросла с 48 до 57 процентов.

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«Работа на дому не только уменьшает риск заразиться вирусной инфекцией, но и способствует душевному равнове­сию», — подчёркивает глава DAK Андреас Шторм (Andreas Storm). Более того две трети опрошенных отметили, что при занятости на удалёнке они лучше могут совмещать работу и семью.

К преимуществам домашнего офиса многие отнесли и сэкономленное время, которое раньше уходило на дорогу до работы и обратно.

Мама с ребёнком в домашнем офисе

Особенно родители с детьми до 12 лет оценили преимущества домашнего офиса. При этом никто не скрывает недостатки. Почти каждому второму не хватает чёткого разделения между работой и личной жизнью.

Три четверти опрошенных пожаловались на нехватку прямого контакта с коллегами. И тем не менее большинство хотели бы работать из дома и после пандемии — хотя бы частично. Но готовы ли компании предоставить и дальше им такую возможность?

Будущее домашнего офиса

Похоже, что да. По данным Института экономических исследований ifo в Мюнхене, с наступлением кризиса, вызванного коронавирусом, три четверти компаний в Германии отправили часть персонала в домашний офис. 56 процентов сотрудников могли хотя бы частично работать на дому. До пандемии таковых было в два раза меньше. И поскольку это связано с большими инвестициями в цифровую инфраструктуру, перестройка организационных процессов не повернётся полностью вспять, уверены учёные.

Каждая вторая компания планирует укоренить формат работы на дому. Но какова вероятность того, что в будущем всё можно будет делать только на удалёнке? Как предполагают экономисты из Мюнхена, такое всё же будет исключением.

«С одной стороны, известно, что нехватка социальных контактов при работе на дому в долго­срочной перспективе может сказаться негативно. С другой — креативный обмен идеями и знаниями не может полностью проходить в цифровой среде», — подчёркивает один из авторов исследо­вания Жан-Виктор Алипур (Jean-Victor Alipour). По прогнозам экономистов из Мюнхена, скорее будут использоваться гибридные модели организации труда, сочетающие преимущества автономии и гибкости с возможностью социального обмена и общения на предприятии.

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